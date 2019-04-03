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向佐求婚後首PO恩愛自拍！　帶郭碧婷「遊日賞櫻＋見超大咖乾爹」閃瞎

記者韓景樺／綜合報導

香港星二代向佐是「龍五」向華強和「向太」陳嵐的長子，過去因參加陸綜《最美好的時光》與郭碧婷陷入熱戀，日前更送上大鑽戒求婚成功。好事將近的2人近日飛往日本賞櫻，也抽空和向佐乾爹山本耀司見面，3人的合影也被讚「好幸福」。

▲▼向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／向佐）

▲向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／heungjacky）

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雖然向佐求婚後曾一度爆出刪除17顆愛心的貼文，以及按讚比基尼辣妹照的風波，但他在第一時間就發文闢謠自清「不知道微博或者手機出了什麼故障，但這17顆心永遠都在！」並強調「我們很好，不好意思讓大家擔心了。」成功地化解了不實傳聞。

▲▼郭碧婷微博。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

▲向佐之前的澄清發文。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

甜蜜的小倆口近日也同遊日本賞櫻，並各自在微博上PO出美照和粉絲分享。向佐更難得大方曬出2人的正面自拍照，照片中他微張著嘴看向鏡頭，身旁的郭碧婷則眨眼微笑，看起來玩得十分開心。

▲▼向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／向佐）

▲▼向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／向佐）

▲向佐和郭碧婷同遊日本。（圖／翻攝自微博／向佐）

比起放閃自拍照，郭碧婷則大多分享了粉嫩櫻花盛開的美景，粉絲驚嘆之餘，也有人將她和向佐拍的櫻花照拿來相比，並搞笑留言「我覺得你們的櫻花圖對比有點慘烈，救救直男吧！」想不到向佐本人不但沒生氣，還調皮回應「失禮了，哈哈」，讓網友們全笑翻。

▲▼郭碧婷微博。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

▲▼郭碧婷微博。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

▲向佐調皮回應了網友留言。（圖／翻攝自微博／郭碧婷）

而向佐和郭碧婷此趟不只賞櫻，1日更抽空和男方乾爹，也是日本時裝界大師山本耀司見面。山本耀司不僅為2人親手寫下祝福賀卡，更和小倆口留下溫馨的同框照。只見3人極有默契都穿上了黑色系的衣服，幸福地對著鏡頭露出微笑，超甜氛圍也網友紛紛喊「恭喜」。

▲▼向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／向佐）

▲▼向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自微博／向佐、IG／向佐）

▲向佐和郭碧婷去日本見乾爹山本耀司。（圖／翻攝自IG／heungjacky）

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