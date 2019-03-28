劉亦菲實力寵粉！粉絲故宮偶遇求更文　40分鐘後立PO「凸肚照」回應

記者韓景樺／綜合報導

大陸女星劉亦菲出道17年，因為氣質清新、美貌精緻出眾，過去曾接演多部古裝劇，無論是《神鵰俠侶》的「小龍女」或是《天龍八部》中的「王語嫣」，都空靈脫俗得令人印象深刻，因而被讚是「神仙姐姐」。27日她透露自己去了故宮一日遊，但其中一張她側面入鏡的照片，卻讓網友乍看之下一陣驚嚇。

▲劉亦菲的空靈氣質和精緻外貌，讓她有「神仙姐姐」的稱號。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

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只見側身站著的她一身俐落黑衣黑褲，還戴著黑色的鴨舌帽和墨鏡，十分帥氣的看向前方的雄偉殿宇。但疑似是因為角度問題，再加上她身上穿著的外套微微敞開，有網友乍看還以為她小腹隆起懷孕了。幸好下一張站在宮門邊的全身照，真實還原了她的纖細身形，也讓大夥鬆了一口氣。

從幾張照片和她寫下的「歡迎，故宮一日遊」發文中看來，劉亦菲此次造訪故宮應該是為了接待國外友人，而她最後也和同行友人在故宮留下大合照，看來十分開心。網友們看了也紛紛讚「好可愛的遊客照」、「陪好朋友要玩得開心呀」，甚至有人打趣問道「美人你打算演清宮戲嗎」，對她的動態十分關注。

▲27日劉亦菲在微博分享自己逛故宮的照片。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

而有趣的是，下方留言中有網友興奮留言「寵我過分了！」原來是這名網友27日晚上才剛搞笑發文「劉亦菲這個女人以為戴上墨鏡口罩和帽子，別人就認不出你了嗎」，更說自己知道劉亦菲去逛故宮了，要她快點把照片交出來和大家分享。沒想到40分鐘後，劉亦菲真的就更新了微博，也讓其他網友們笑稱她是「劉亦菲翻過牌的女人」。

▲有網友在劉亦菲發文前敲碗要她PO照片，沒想到劉亦菲真的發文了。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）