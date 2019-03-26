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陳妍希帶2歲兒作畫！小星星「尖下巴肉臉頰」曝光　網狂讚：好想親一下

記者韓景樺／綜合報導

藝人陳妍希與老公陳曉因演出古裝劇《神鵰俠侶》而結緣，2人在2016年攜手步上紅毯，同年12月誕下寶貝兒子「小星星」（陳睦辰），夫妻倆對兒子疼愛有加，更常在微博曬出育兒照。26日陳妍希就分享帶著小星星一起勞作的成果，意外讓星星的小胖手成為焦點。

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希經常在微博分享和兒子小星星的互動。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

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陳妍希日前才透露自己最近迷上看畫，還興奮拿著剛入手的戰利品和老公「陳先生」分享，結果老公根本沒看出畫裡是隻小野豬，一句「這個魚和狗畫得不錯」，讓她哭笑不得。

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希把畫和陳曉分享，但得到的回答卻讓她哭笑不得。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

26日陳妍希再度分享帶著另一位「陳先生」做勞作的成果，只見照片裡的小星星穿著彩色的條紋上衣，胖乎乎的小手上還捏著磚紅色的顏料，因為懸空而微微翹起的小指超搶眼。雖然沒有露出完整正臉，但尖尖下巴、粉嫩小嘴和肉嘟嘟的臉頰藏不住。

而小星星認真的軟萌模樣曝光，也讓網友看了直呼「好想親一下」，並稱讚小星星的藝術天分應該是遺傳自會畫畫的爸媽。但最吸睛的還是那隻白嫩的小胖手，被大讚可愛以外，也被說是根本「跟他爸一個樣！」

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲▼陳妍希微博更新。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

▲陳妍希在微博分享和兒子小星星一起作畫的成果。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

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陳妍希, 陳曉, 小星星, 陳睦辰

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