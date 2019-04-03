「超強奶爸」黑人推10真人秀　親吐心聲⋯原因超暖！

記者林彥君／台北報導

「超強奶爸」陳建州（黑人）主持中天新節目《叫我神隊友》，這是黑人首次以「爸爸」的身份主持，黑人自誇是范瑋琪（范范）的「神隊友」，笑說：「但她從來不說，怕被我帥走的那種心態。」黑人也提到自己和范范在家中，分別扮演嚴父及慈母的角色，「本來就黑白配啊！這首歌已經定調我們扮演的角色了！」

▲黑人常分享和飛飛、翔翔的親子互動。（圖／中天提供）



黑人最想在節目中分享家庭旅遊，認為家庭旅遊常是發生爭執的導火線，「媽媽們永遠是最夢幻的，很容易被姐妹淘影響，覺得這地方不去怎麼行！」而爸爸若想安排運動行程，媽媽也會第一個跳出來反對，黑人笑說：「媽媽永遠是對的，即便這場旅遊的戰役是爸爸贏了，但後面的日子全盤皆輸！Happy wife, happy life！」

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▲黑人主持新節目。（圖／中天提供）

兒童節將至，擁有一對可愛雙胞胎兒子飛飛和翔翔的黑人說，從來不會特別過節，期許自己能讓孩子每天都過得開心快樂、每天都像兒童節。黑人透露，從范范懷孕到飛飛、翔翔成長的過程中，至少推掉10個以上的真人秀節目，因真人秀節目錄製需要2、3個月，黑人認為，「孩子的成長只有一次，應該花更多時間陪伴孩子。」節目於5月6日起，每周一至周五播出。

▲范瑋琪和飛飛、翔翔。（圖／翻攝自臉書／范范 范瑋琪）