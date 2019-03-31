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專訪／黃小柔10段戀愛「遇渣男」　巧遇前任超強氣場「一句話」完勝

記者林彥君／專訪

黃小柔近期出新書《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男找到幸福的自己》，日前和黃小柔約了專訪，走進約好的店家，看到黃小柔坐在四人座位區，她立刻舉起手用力地揮，大聲的說：「嗨！」黃小柔面對每個人臉上總掛著暖暖的笑容，但書中卻有一半以上都是記錄她悲傷的過去。

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔在新書中分享戀愛經驗。（圖／記者林敬旻攝）

單親的黃小柔從小渴望「被愛」，在每段戀情愛得用力，卻屢屢挫敗。平時不會和老公討論過去的她，曾有近10段戀愛經驗，在書中「透明」的談論失敗，老公非常支持，至於老公看完書後的表情是什麼？黃小柔笑說：「老公還沒拿到書，4月28日的新書分享會可以問他感想。」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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▲黃小柔個性活潑開朗。（圖／記者林敬旻攝）

黃小柔曾在愛裡「挖坑」，紮實的把愛獻給對方、順從對方，之後面臨男友劈腿，黃小柔傷得徹底，才甘願「爬出坑。」就這樣一跌、一爬，黃小柔也磨得越「剛」。

至於哪段感情最刻骨銘心？黃小柔想了想，是書中提到交往3年多的那段，「想起來會痛的感覺，不是在乎那任男友，而是現在想起來覺得自己好慘。」黃小柔曾在台北西門町碰到那任前男友。

當時黃小柔上前打招呼「哈囉！」對方看到她嚇一跳，漲紅臉，「等他走遠了，我轉頭問我朋友『我剛剛的狀態漂亮嗎？』」黃小柔笑說：「跟前男友碰面一定要很正，我朋友當時回我，『柔，你剛剛超正，氣場震懾了他！』」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔在寫書中反省、成長。（圖／記者林敬旻攝）

在寫書時，黃小柔一邊回憶、一邊成長，希望透過慘烈的經驗，分享給同時困在愛的漩渦的讀者，給予力量，黃小柔幽默的說：「我很容易遇到渣男，但不代表遇到的每個人都渣，說不定我自己很渣，我都不知道。」

黃小柔和老公交往1年多後步入婚姻，在這之前她曾以為「我這輩子應該不會得到幸福了吧？」現在的她，和老公育有3子女，幸福又美滿。老公就像是黃小柔的老師、朋友，所有鑽牛角尖的事，跟老公分享後馬上就有解決之道，黃小柔遇到低潮常悶著不說，老公要她說出來，甚至「哭也是一種溝通。」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔過去在戀愛中不斷跌坑、抉擇。（圖／記者林敬旻攝）

她的老公發明一套「順毛逆毛」理論，透過不斷的爭吵，挑戰彼此底線，讓她在和老公交往時很想分手，還跟好姐妹艾莉絲分享，艾莉絲回：「這什麼東西啊！」不過後來黃小柔明白，這樣彼此才會知道「那個點千萬別碰。」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔近期發新書。（圖／記者林敬旻攝）

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