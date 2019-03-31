獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

記者林彥君／竹北報導



中等學校體育總會今年與ETtoday首度合作舉辦「高校啦啦隊之星人氣票選」，徐熙娣（小S）的13歲大女兒許曦文（Elly）在16位同學中獲得票選第二名，晉級參加「107 HCL STAR啦啦隊之星比賽」，Elly今（31日）穿著黑色背心、彩色澎裙，以爵士舞蹈及花式調酒迎戰，出場架勢十足。

▲Elly穩健台風、精湛舞步奪得冠軍。（圖／記者林彥君攝）

Elly在賽場上展現明星架勢，從舞台左方跳到右方，在俏皮的舞步中，穿插劈腿、翻滾，吸引場邊觀眾眼球。不只舞蹈，Elly從階梯道具後方拿出酒瓶，秀一段花式調酒，Elly走上階梯，雖不小心踉蹌，但她台風穩健，絲毫不受影響繼續舞步，獲得全場歡呼。

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▲Elly說很謝謝媽媽的支持。（圖／記者林彥君攝）

Elly在網路人氣票選中獲得11050票，現場獲得6票，在晉級的5位選手中脫穎而出，奪得冠軍。Elly在領獎時，開心的向台下導師、評審和同學感謝：「謝謝你們，我愛你們。」走到後台，Elly說心情很開心，在台上差點哭了，Elly擦了一下眼角，想和小S說：「謝謝媽媽支持我。」

▲小S支持女兒學舞蹈。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣）

小S得知女兒得獎，興奮地說：「非常感動跟開心，因為我知道她在課業中練舞真的非常累，老師用心的指導，覺得真是辛苦了，很有代價！不管我的女兒第幾名，她在我心目中永遠是最棒的！」乾爹陳建州（黑人）得知消息感到欣慰，希望未來有更多這種類型的比賽，讓小朋友有更多表現的舞台，「替小朋友感到開心，希望繼續努力！」

▲小S大女兒Elly參加高校啦啦隊之星選拔賽。（圖／記者林彥君攝）

▲小S女兒Elly（右3）參加舞蹈大賽，由莊老師（左1）帶隊出賽。（圖／記者林彥君攝）