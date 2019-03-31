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黃小柔「留遺書」站12樓石階往下看　「一通電話」救了她

記者林彥君／專訪

黃小柔近期出新書《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男找到幸福的自己》，黃小柔把自己的戀愛經驗「赤裸裸」的寫進書中，看似悲慘的過去，黃小柔以輕鬆有趣的方式談論，要她再選一次，她還是想這樣活，語氣堅定的說：「這樣很精彩，不然太浪費我的人生。」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔曾經受憂鬱症所苦。（圖／記者林敬旻攝）

「表面笑得越開心的人，心裡其實越傷心。」這句話話很適合用在過去的黃小柔身上，黃小柔是單親，讓她從小自卑，會刻意隱藏自己的弱點，表現堅強。改變不了的家庭背景，卻成為她在戀愛中的阻礙，21歲交往一任男友，對方媽媽對她說，「我們不跟單親的人來往，單親家庭的人都比較有問題。」讓黃小柔非常受傷，兩人交往半年就分手。

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▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔曾因單親自卑。（圖／記者林敬旻攝）

在愛情中挫敗，黃小柔也曾因工作陷入低潮。黃小柔19歲時從「4 In Love」出道，因921地震外資撤離，唱片公司裁員、團體解散，讓她人生迷惘，甚至罹患憂鬱症。黃小柔在24歲到27歲時，因為工作處處碰壁，愛情不如意，結交許多酒肉朋友等狀況，讓她自認活得像邊緣人，「上一秒很開心，回到家頂著大濃妝，沒有人可以分享，感到空虛。」

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔在新書中分享過往戀愛經驗。（圖／記者林敬旻攝）

當時黃小柔情緒大喜大悲，經紀人察覺狀況有異，帶她去看精神科，「我永遠記得診間有3個人，一個不停打自己，一個一直去撞牆，另一個則是跟樹講話，醫生說我是最嚴重的，因為我沒有反應，通常會輕生的，都是沒有反應的人，醫生說我是重度憂鬱。」黃小柔當下聽完大哭。

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔曾陷入低潮期。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼黃小柔新書專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃小柔把愛情的挫敗寫進書中。（圖／記者林敬旻攝）

黃小柔說在憂鬱症3年中，曾有輕生念頭，當時家住在12樓，已寫好遺書，人站在窗外的小石階上，想要一走了之，她的表姊、瑜珈老師LuLu打電話給她「上帝叫我打給妳。」挽救一命，之後黃小柔投入宗教信仰，從此改變了她的人生。

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