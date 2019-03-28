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利菁驚見「人字飛碟」轉頭拿相機⋯消失了：好在沒綁架我

記者林彥君／台北報導

利菁今（28日）在中天《麻辣天后傳》錄影前透露，下周將和老公到美國旅遊半個月。利菁想起6、7年前和老公去美國玩，曾看到天空出現疑似飛碟的飛行物，利菁強調，「我跟老公真的有看過，一直沒有講，因為沒有證據。」

▲▼利菁。（圖／記者林彥君攝）

▲利菁分享疑似看到飛碟的經驗。（圖／記者林彥君攝）

利菁回憶，當時老公開車載她，從洛杉磯開往拉斯維加斯，經過「神秘的51區」，利菁在車上睡覺，老公突然看到天空有不明物體，趕緊叫醒她，「我起來看到『人』字型的亮點，我問老公那是飛機嗎？老公覺得那個物體沒有移動，我找包包想要拿相機拍，結果不見了！太難解釋了，不過沒有綁架我。」

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▲▼利菁。（圖／記者林彥君攝）

▲利菁近期將到美國旅遊。（圖／記者林彥君攝）

這次再訪美國，利菁負責行程規劃，利菁特地挑選有廚房的民宿，身材保養得宜的利菁，幽默的說：「有廚房我可以自己煮東西吃，不然我吃美國的食物，等我回台灣，大概要被說是麵包超人了！」

利菁透露，這次挑選的民宿房東很「龜毛」，規定不能在民宿內拍照，2人入住不能出現第三者，超過晚上10點不可喧鬧、開Party，種種規定讓利菁大嘆嚴格。利菁有經營民宿，因為平時工作忙，細節交由團隊處理，她表示可以理解民宿房東的嚴格要求，也是在維護房客住宿時的安全。

▲▼利菁。（圖／中天提供）

▲麻辣天后利菁。（圖／中天提供）

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