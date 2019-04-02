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董事長換人傳《政經看民視》遭查帳　主持人彭文正回應了！

記者林彥君／台北報導

民視家變！民視最大股東「民間投資股份有限公司」上月14日拔除郭倍宏董事長職位，民視今（2日）舉行108年第一次股東臨時會，王明玉當選民視新任董事長。在郭倍宏在任期間，來找彭文正、李晶玉主持《政經看民視》，該節目傳遭查帳。對此主持人彭文正回應《ETtoday星光雲》，表示節目不會受影響。

▲▼王明玉、彭文正和李晶玉。（圖／民視提供／政經看民視臉書）

▲新任董事長王明玉、彭文正和李晶玉。（圖／民視提供／政經看民視臉書）

有不具名的員工透露，該節目燒了超過一億五千萬元，是公司一大痛腳。據悉，《政經看民視》的類型節目應屬新聞部，卻隸屬當時董事長郭倍宏之下，「公司沒有人可以管轄，不尋常。」彭文正曾和來賓討論2014年的選前資料，讓民視新聞部總經理胡婉玲不滿槓上，該員工直言，「大部分的董事對節目頗有意見，藍綠都修理，朋友都得罪光，早晚會面臨檢討。」

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▲郭倍宏。（圖／記者許逸群攝）

▲前董事長郭倍宏（中）。（圖／記者許逸群攝）

該員工表示，「《政經》虧損是不能說的秘密。」該節目下還有一個約20人的團隊，估可能虧損超過一億五千萬元，節目內容常談及要政府官員下台，因民視另有負責政府標案的「民視文化」，導致標案單位天天上門道歉，「公標案直接受影響，常收到客戶、承辦人抱怨，被節目害慘。」

至於《政經》會不會受影響？該員工僅表示，董事長王明玉剛上任，新任總經理尚未確定，底下員工也不知道該節目合約日期到何時，會等一切確定好才會進一步討論。

對此彭文正回應《ETtoday星光雲》，表示節目類型不會調整，至於有沒有收到公司查帳通知，彭文正說：「民視最賺錢的節目很歡迎查帳。帳都在財務部，不需通知。」

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政經看民視, 彭文正, 李晶玉, 王明玉, 郭倍宏

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