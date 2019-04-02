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獨／小S女兒Elly寫功課妹「欠揍」狂側翻　爆：許老三偷查變美教學

記者林彥君／台北報導

小S時常分享Elly、Lily和許老三3個女兒的互動，曾透露大女兒Elly未來想當演員，但她「假裝支持。」Elly日前談到「演員夢」，害羞的說自己非常喜歡演戲和舞蹈，平時就會參加學校的演出，「媽媽說如果要進演藝圈，要靠自己的力量，不要因為媽媽才想踏進圈子。」

▲▼許老三「神Copy」小S欠揍臉（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

▲小S常在網路上分享和3個女兒的互動。（圖／翻攝自Facebook／小S徐熙娣）

Elly說許老三也喜歡跳舞，有時候在寫功課時，許老三會進房間玩2個姊姊的長髮，還會在一旁不斷練習側翻，許老三還會哀求Elly教學，「妹妹練動作學得很快，她想要比別人更厲害、想要贏。」Elly很少會和2個妹妹吵架，笑說：「但是最小的妹妹比較欠揍。」

▲▼許老三比欠揍「大家最喜歡我了」（圖／翻攝自小S臉書）

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▲許老三個性古靈精怪，受粉絲歡迎。（圖／翻攝自小S臉書）

許老三近期燙新髮型，曾拍影片說自己像搖滾歌手，Elly忍不住爆料：「妹妹想讓自己變漂亮，她很注重外表，還會上網查要怎麼變漂亮。」Elly說和2個妹妹相處就像朋友的模式，不會聊心事「因為她們沒什麼心事。」若課業壓力大時，Elly會靠跳舞和演戲讓自己紓壓。

▲許老三開7歲生日派對。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

▲許老三近期燙捲髮。（圖／翻攝自臉書／小S 徐熙娣）

Elly日前參加中等學校體育總會今年與ETtoday首度合作舉辦「高校啦啦隊之星人氣票選」，晉級參加「107 HCL STAR啦啦隊之星比賽」奪得冠軍。Elly平時除了忙於課業也要在課餘時間練舞，問她會不會辛苦？Elly搖搖頭：「不會！站上舞台很開心。」

▲▼小S大女兒Elly舞蹈比賽。（圖／記者林彥君攝）

▲Elly參加舞蹈比賽奪得冠軍。（圖／記者林彥君攝）

▲▼小S女兒Elly（右2）參加舞蹈大賽。（圖／記者林彥君攝）

▲小S女兒Elly（右2）參加舞蹈大賽。（圖／記者林彥君攝）

▲小S大女兒長高了。（圖／翻攝自IG／polarbearelly）

▲小S和女兒感情深厚。（圖／翻攝自IG／polarbearelly）

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