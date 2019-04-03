勝利林太同場桂綸鎂看秀！　「半年花6000萬敗香奈兒」買到入場券

▲于太（左二）是各大精品的VVVIP，至於為何變成「林太」？時尚圈爆料超級貴婦時常不用真名在外走跳。（翻攝自ruru15微博）

圖文／鏡週刊

上個月中，本刊解密牽涉勝利夜店風波的台灣貴婦「林太」些許身分，她不但接受雜誌專訪，而且還是品牌FENDI的超級VIP；同時她除了以「無上限」的價錢標下蔡依林的義賣包，連逛微風廣場時，總監廖曉喬也要親自出馬迎客。

▲蔡依林曾為FENDI設計公益包款，她本人也拿著拍照為其造勢。（東方IC）



近日本刊再度接獲可靠消息來源揭密，「林太」的老公是于國柱：他也是台中起家，跟當初所爆出林太的背景資料相符，然後不僅是香奈兒，也是愛馬仕的VVVIP。有一說她名字英文拼音是Yi-Ju Lin而誤傳為「林太」，但極有可能是障眼法，用假名掩飾真實身分。

請繼續往下閱讀...

▲林太是台中百貨的閃靈刷手。（翻攝自ruru15微博）

▲林太是台中百貨的閃靈刷手。（翻攝自ruru15微博）



本刊另外也接獲爆料，于太與一名姐妹淘受香奈兒之邀前往巴黎看秀，同場的藝人還有桂綸鎂、張鈞甯等，而她能獲得此張入場券，是半年花了6000萬元所換來的尊榮優遇。難怪于太曾在台中新光三越創下1小時內刷卡700多萬元的紀錄、精品界人稱「閃靈刷手」。

另一個于太身分的傳聞是她本姓唐，小名叫「蓓蓓」；只是她雖行徑高調，卻很保密，接受時尚雜誌獨家專訪時，也不透露姓名與背景資料，以神祕客方式讓鏡頭僅呈現她家有如精品博物館般的展示。

之前熱心網友們辦案，想起底于太，把所有姓林的政府官員，以及飯店業者猜過一輪，包括台中的林園集團、台北的文華東方等，如今老公曝光，證明以上皆非。其他沾過勝利的冼米華正宮陳慧玲，以及觀月亞里沙的老公青山光司，現在都急著跟他撇清關係。



更多鏡週刊報導

【極祕貴婦起底1】勝利的「林太」其實是于太 老公是千億賭國大亨

【極祕貴婦起底3】勝利旗下嫩男DJ陪吃 林太10億首爾房產曝光

【極祕貴婦起底4】名嘴爆料貴婦荒淫玩男星 于太這樣自清