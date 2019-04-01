快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」

記者田暐瑋／綜合報導

恭喜哈孝遠（小哈）當爸爸了！妻子瑄瑄3月31日順利產下兒子「哈寶」，寶寶剛出生就2960公克，身高遺傳到爸爸的基因，已經有53公分，是一般寶寶滿月時的身高，讓夫妻倆欣喜不已。

▲哈孝遠。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

請繼續往下閱讀...

瑄瑄選擇腹膜外生產會割開腹部3層，「操刀」的婦產科醫生跟大小S同一位，哈孝遠日前說老婆近期情緒暴躁，常把「我會憂鬱症」掛嘴邊，讓他只能苦笑，「我覺得我好像被設局，她以前很好，在家都是空姐性格服務周到，現在不是！」

哈孝遠說已找好贊助的月子中心，媽媽已先說好不會幫忙帶小孩，之後小孩將請岳母幫忙照顧，哈孝遠是《綜藝3國智》主持群之一，他大嘆少了《食尚玩家》收入少了一大半，還好現在有節目通告讓他不至於影響太多。

▲哈孝遠和瑄瑄感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

瑄瑄在懷孕6個月時被醫生告知，胎兒的體型超過92％同齡寶寶，小小哈果然也遺傳到爸爸，外形相當大隻的哈孝遠透露，目前體重約140公斤，但飲食已逐漸減量，還自豪已經有變瘦，只是大家看不出來。他也表示，在得知老婆肚中是男娃時非常開心，笑言可以多一個人陪自己打電動，還不用擔驚受怕以後女兒被追走，不過他也透露老婆其實一直想要女生，所以在得知是男生時，「一走出婦產科她就哭了…。」