ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」

記者田暐瑋／綜合報導

恭喜哈孝遠（小哈）當爸爸了！妻子瑄瑄3月31日順利產下兒子「哈寶」，寶寶剛出生就2960公克，身高遺傳到爸爸的基因，已經有53公分，是一般寶寶滿月時的身高，讓夫妻倆欣喜不已。

▲哈孝遠和瑄瑄感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

▲哈孝遠。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

請繼續往下閱讀...

瑄瑄選擇腹膜外生產會割開腹部3層，「操刀」的婦產科醫生跟大小S同一位，哈孝遠日前說老婆近期情緒暴躁，常把「我會憂鬱症」掛嘴邊，讓他只能苦笑，「我覺得我好像被設局，她以前很好，在家都是空姐性格服務周到，現在不是！」

哈孝遠說已找好贊助的月子中心，媽媽已先說好不會幫忙帶小孩，之後小孩將請岳母幫忙照顧，哈孝遠是《綜藝3國智》主持群之一，他大嘆少了《食尚玩家》收入少了一大半，還好現在有節目通告讓他不至於影響太多。

▲哈孝遠。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

▲哈孝遠和瑄瑄感情甜蜜。（圖／翻攝自IG／哈孝遠）

瑄瑄在懷孕6個月時被醫生告知，胎兒的體型超過92％同齡寶寶，小小哈果然也遺傳到爸爸，外形相當大隻的哈孝遠透露，目前體重約140公斤，但飲食已逐漸減量，還自豪已經有變瘦，只是大家看不出來。他也表示，在得知老婆肚中是男娃時非常開心，笑言可以多一個人陪自己打電動，還不用擔驚受怕以後女兒被追走，不過他也透露老婆其實一直想要女生，所以在得知是男生時，「一走出婦產科她就哭了…。」

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

推薦閱讀

隋棠產後肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　生3胎還是超緊…網傻眼：逼死人

隋棠產後肚皮曝光「妊娠紋一條都沒有」！　生3胎還是超緊…網傻眼：逼死人

鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

鄧紫棋爆一解約「11年歌曲全沒了」！　放話捍衛「鄧紫棋」：GEM是我的

紙鈔全數插入後，請按確認鍵！　捷運加值機小姐真面目曝光…原來Siri也是她

紙鈔全數插入後，請按確認鍵！　捷運加值機小姐真面目曝光…原來Siri也是她

沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩

沉迷扭蛋！老公兒子1次燒上千塊　霸氣媽「砸10萬怒買18台」：要玩在家玩

短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

短命婚4天就玩完！　尼可拉斯凱吉閃離小21歲日籍女友

遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴

遇真愛「硬嫁智障工友」！她淚生自閉兒被笑活該　老公隱藏身價曝光…親戚全閉嘴

王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

吳宗憲聽了落淚！5566師弟團「年薪不到5000」　曝血汗合約：1次錄影只賺135

吳宗憲聽了落淚！5566師弟團「年薪不到5000」　曝血汗合約：1次錄影只賺135

目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息

目睹渣男友酒駕殺人！　小模崩潰恍惚「穿紅衣跳樓慘死」…好友隔天收死亡訊息

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿信清晨臉紅報喜：今天說的都真的！　PO小孩照「媽媽去年如願了」

《玩很大》輸了走心：氣死！　他當面吼蕾拉「妳到底有什麼可行」氣氛僵掉

哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

圖多！Apple越南生日趴解放「姊妹比基尼」　瑤瑤渾圓F罩杯被看光

獨／小S女兒Elly「啦啦隊之星」奪冠！　走下台哭了：謝謝媽媽支持我

《小飛象》原型超悲傷！　親眼見媽媽被槍殺「死後肚內全硬幣」

金鍾國開唱⋯劉在錫台下「扯嗓唱超大聲」　李光洙全程尷尬

重考1年拼上國立醫學院！　男星閃電宣布退學…原因網傻眼

黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

哈孝遠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭雪芙女女戀對象曝光！　謝沛恩「剪掉長髮」變成帥T
  2. 胡宇威難得蓄鬍爆man味！丁噹只穿襯衫坐腿上..曝親密畫面　
  3. 南韓獨立樂團「ADOY」開唱練中文　狂讚台粉：你們好棒棒！
  4. 鄧紫棋首支VLOG放閃！男友入鏡了…下秒「做這件事」甜炸
  5. 快訊／恭喜！哈孝遠老婆剖腹生53cm巨嬰　「遺傳爸媽強大基因」
  6. 獨家／《復仇者聯盟4》預售開賣日期確定！導演：防爆雷，一上映就去看
  7. 崔鍾訓也有拍性愛片！　警方打臉勝利：找到性招待證據
  8. 刺青哥「幹X娘」狂按喇叭　孫生嚇傻⋯下秒劇情神展開
  9. 陳子玄：藏了8個月～兒子當哥哥了！　陳建隆PO「大肚照」網看傻
  10. 王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366