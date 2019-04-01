王子單手炫技「背面投籃」全中！　1秒進1顆百發百中…網服了：怎麼辦到

記者田暐瑋／綜合報導

大家都有玩過投籃機的經驗，一般人正面投籃要百發百中已經超困難，王子（邱勝翊）卻是「背對投籃」，上傳一段他背對籃框，單手把球往後投的影片，且每一球都還不偏不倚漂亮入籃，讓網友們全看呆「這太強了吧」、「你後面有長眼睛嗎」。

王子1日上傳一段投籃影片，他背對著籃框，輕輕靠在籃球機上，一手插在口袋、一手拿起籃球，一派輕鬆地單手把球往後一丟，籃球竟然就這麼剛好掉入籃裡，他連續投了2球，每一球都是「正中紅心」，他面無表情聳了聳肩，得意地說：「哥哥有練過。」





▲王子神投籃。（圖／翻攝自王子IG）

雖然是愚人節這天上傳影片，但王子強調這是真心不騙，影片也是一鏡到底，沒有經過剪接，驚人神功讓人直呼不可思議，「哇哇哇好厲害」、「帥的太誠實」、「沒看過那麼準的」、「對面有鏡子吧」、「可以開課受訓嗎」。

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事實上，王子投籃功力驚人，他還PO出正常版的投籃影片，23秒內連投23顆，1秒就投1顆球，而且還是「百發百中」。他從小就喜歡打籃球，是為了想紓解壓力，也曾經和周杰倫、蕭敬騰等人PK過，更因此招來不少桃花，受到女生們的歡迎。

▲王子在遊樂場裡玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自王子IG）

▲王子神投籃。（圖／翻攝自王子IG）