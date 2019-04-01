徐佳瑩正唱歌…台下男粉靈活扭動「狂跳海帶舞」！　她看這畫面笑歪

記者田暐瑋／綜合報導

徐佳瑩的歌聲充滿感染力，日前她到台南出席活動，在台上一連演唱多首歌，台下的粉絲跟著搖頭晃腦，全場相當陶醉，不過有一位男粉絲吸引了她的目光，對方在一片淡定的人群中，雙手高高舉起左搖右擺，手掌還靈活的左右動，就像是一條海帶，這一幕剛好被工作人員拍下，把她逗樂宣告要找到這位可愛的粉絲。

徐佳瑩3月31日PO出一段影片，她在台上演唱到《現在不跳舞要幹嘛》這首歌時，台下粉絲大多都站在原地不動，只有頭部微微晃動，就在這一片淡定人群中，遠方有一位戴著墨鏡的男粉絲相當歡樂，露出開心笑容大幅度搖擺，雙手一下握拳舉高打節拍，一下又攤開手掌往天空伸去，左左右右跳動，動作超級靈活。

▲徐佳瑩台下粉絲嗨跳舞。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）



請繼續往下閱讀...

▲徐佳瑩台下粉絲嗨跳舞。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）



可愛的舞蹈動作像極了在水裡搖擺的海帶，在人群中顯得特別顯眼，工作人員在台上拍下了這段影片，徐佳瑩看到後在臉書貼出尋人啟事，「昨天演出同事補捉到亮點男。」還大讚男粉絲的舞蹈層次又多又豐富，其他網友也被逗樂，「是其他人太冷靜」、「這個律動很合理」、「喜歡跟這種high咖出去玩」、「看演唱會這樣才是正常」。

▲徐佳瑩。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自徐佳瑩臉書）