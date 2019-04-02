蔡依林血濺滿臉！　「斷頭女屍」藏恐怖秘密…結局神逆轉7萬人跪了：太震撼

記者田暐瑋／綜合報導

小S登報向蔡依林道歉的真相終於大白！兩人在《紅衣女孩》中飾演姊妹，卻因為愛上同個渣男起了殺機，影片一開始，雪地上躺了一具穿著中式結婚禮服的無頭女屍，接著是蔡依林穿著中式禮服燦爛笑著，無意間發現小S秘密和未婚夫接吻，讓她大受打擊和妹妹攤牌，這段三角戀引起的殘忍情殺，最後的大逆轉卻讓所有人毛骨悚然。

蔡依林在MV中飾演有錢人家的姊姊，個性溫柔善良，從小就樂於分享，什麼好東西都有飾演妹妹的小S的份，但在她結婚這天，意外撞見妹妹和未婚夫接吻，導演程偉豪利用特效，讓一個全身白色的女子眉毛和手噴出鮮血，被猜測是象徵原本善良的姊姊因為仇恨變成魔鬼。

▲蔡依林（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）



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蔡依林攤牌後，小S坦承在姊姊訂婚前就和姊夫勾搭上，「我的一切都是你施捨給我的，你永遠是最幸福的那一個，我把他還給你，這一次終於換我來施捨給你了。」蔡依林假借想看妹妹穿上禮服的模樣，趁著不注意發狂砍下妹妹的人頭，營造出一種自己在新婚之夜被未婚夫殺害的假象，一次向兩個最恨的人報了仇。

▲蔡依林（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）



MV由電影《紅衣小女孩》導演程偉豪拍攝，畫面中營造出詭譎氣氛，再配上後製的大量鮮血翻騰，最後淹沒了被仇恨塞滿內心的蔡依林，最後蔡依林拿起斧頭，下秒立刻切換到她被濺出的鮮血噴得滿臉，接著躲在人群中笑著欣賞未婚夫被斷頭，衝擊性的畫面讓人毛骨悚然，超強拍攝手法和演員們的精湛演技讓許多粉絲狂讚，發布不到1小時就超過7萬人觀看。

▲蔡依林（圖／翻攝自YouTube／蔡依林官方專屬頻道）

