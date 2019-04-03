陳彥博10年超馬紀錄片狂燒6000萬！「一開始以為是騙子」

記者林映妤／台北報導

紀錄片《出發》耗資6000萬，貼身記錄極地超馬選手陳彥博10年來在雪地、高山、沙漠等極端環境的比賽過程。導演黃茂森帶領攝影團隊飛越南美洲智利、阿根廷、南極半島、北美洲阿拉斯加、北冰洋，完整記錄陳彥博熱血奮鬥冠軍之路，並刻劃他與父母間感人親情，以及與對手競爭卻也相互扶持的夥伴情誼。

▲▼陳彥博超馬紀錄片《出發》。（圖／牽猴子提供）

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要拍攝陳彥博的紀錄片真的太多挑戰也異常困難，在之前搭配《出發》集氣計畫一起曝光的影片中，陳彥博更是首度分享要拍攝《出發》時的心情：「我從來沒想到會有一部關於自己的紀錄片電影，最初對方給我的感覺……是騙子！因為在雪地、沙漠跟高山的拍攝環境非常困難，後來直到和導演、監製一起開會時，才覺得這次是來真的！」

陳彥博也感性提到說：「應該是我們做這件事情（極地超級馬拉松）其實沒有任何的獎金，瓜導（黃茂森）又看到我一直很執著要去參加這樣的賽事，這有觸及到瓜導心裡某一部分的自己。」

▲黃茂森受陳彥博感動，起心動念拍攝《出發》。（圖／牽猴子提供）

黃茂森曾執導多部知名MV與廣告，2016 年他因緣際會認識陳彥博，為他堅持的精神感動，便主動尋找資源、組織團隊，彙整10年影像，道出陳彥博的故事。

這樣的起心動念看來簡單，執行過程卻充滿不足外人道的血淚。導演毅然決然帶著團隊出發，深入南美、南極長達53天，遠赴阿拉斯加、北冰洋駐紮30天，沿途一面拍攝一面籌錢。

所幸這樣純粹的動機獲得身邊許多貴人的支持力挺，讓拍攝行動得以及時跟隨陳彥博的腳步，即便到了零下40度寒凍的南極冰原、徒步跋山涉水劈柴砍樹6小時才能抵達的拍攝場景、身處瞬息萬變充滿無盡未知的極地氣候，拍攝團隊總是忍受著身體不聽使喚的麻痺、疼痛，卻從沒有人停下腳步。

3月28日傍晚上線的「陳彥博紀錄片電影《出發》集氣預購計畫」，到4月3日上午為止，總計6天已累積將近120萬的金額，以及1200人的參與支持，可說是獲得相當成功的初步迴響，期待更多人共襄盛舉。《出發》5月31日上映。

▲▼《出發》釋出海報。（圖／牽猴子提供）