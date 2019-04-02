《奇幻遊樂園》配音巨星超狂　鄭肯最愛和他合作「錄音室笑到失控」

記者林映妤／台北報導

動畫電影《奇幻遊樂園》英文版堅強的配音陣容包括珍妮佛嘉納、蜜拉庫妮絲、馬修柏德瑞克、諾伯特里奧巴茲、約翰奧利佛、肯哈德森坎貝爾、鄭肯和肯納湯普遜，以及布莉安娜鄧斯基。曾演出《醉後大丈夫》、《瘋狂亞洲富豪》的鄭肯和肯納湯普遜合作無間，老是在錄音室笑到不能自己！

《週六夜現場》長久以來的固定卡司肯納湯普遜和喜劇演員鄭肯，分別替河狸兄弟蓋斯和庫柏配音。蓋斯和庫柏是奇幻遊樂園萬能的維修工人，他們一起修理任何需要修理的東西，雖然結果不一定是好的，「蓋斯是個愛玩的傢伙，精力充沛，總是像河狸一樣忙！」

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▲▼《奇幻遊樂園》配音陣容蜜拉庫妮絲、鄭肯、布莉安娜鄧斯基。（圖／UIP提供）

肯納湯普遜說：「我發現現實世界中的河狸其實總是行動緩慢、全身溼答答，而且有奇怪的棕色牙齒，我超不喜歡牠們。但是在卡通世界中，牠們總是很好玩，而且一刻也停不下來。河狸有很大的牙齒和尾巴，所以我和鄭肯就會嘗試做出一些不同的音效，像是咬東西很快的聲音：嘖嘖嘖嘖嘖嘖，而且我們決定他們會擊尾而不是擊掌。」

鄭肯則說，雖然這對兄弟不管做什麼事都是出於好意，但是他們卻不一定會把事情先想清楚了再做，「我真的很享受這對兄弟彼此之間的衝突和競爭，但是他們都很愛對方，他們也很愛奇幻遊樂園，所以他們為了拯救遊樂園，什麼都願意做，只是他們用的方法很奇怪就是了。最棒的就是能夠和肯納合作，我們一起進錄音室配音超好玩的，大部分都是笑聲啦，不過他們還是找到一些能用的對白。他是世上最會搞笑的喜劇演員之一。」

▲▼鄭肯配音《奇幻遊樂園》維修工人河狸。（圖／UIP提供）

另外奇幻遊樂園各項遊樂設施大膽創新又極富巧思，雖然瘋狂刺激卻兼具可行性。編劇兼製片安德烈納梅克和喬許阿佩爾鲍姆想像這是史上最有創意和最瘋狂刺激的遊樂園，完全來自一個8歲小女孩的腦海，而且擁有令人嘆為觀止、讓人拍案叫絕的各種細節。

他們和美術指導佛瑞德瓦特斯密切合作，設計遊樂園內各種好玩刺激的雲霄飛車和遊樂設施，包括奇幻大飛車、彎曲吸管滑道、無重力世界、神奇旋轉飛魚和天空拋射機等。瓦特斯向他的工作團隊提出挑戰，希望他們能夠以自己內心三年級小學生的角度和想像，發想出最大膽和最有創意的點子，就像是來自像茱恩這種聰明活潑的小朋友的腦袋瓜子，「茱恩是天生的發明家，我們嘗試秀出這一點。」

《奇幻遊樂園》4月4日上映。

▲▼《奇幻遊樂園》遊樂設施發揮想像創意。（圖／UIP提供）