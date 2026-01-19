王瞳不捨獻唱艾成遺作！　龍千玉「突推10多場演出」原因曝

▲ 吳俊宏、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而齊聚。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）



記者翁子涵／台北報導

「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會，週日晚間在高雄林皇宮舉行，台語歌后龍千玉攜手戲劇女神王瞳、班鐵翔、吳俊宏與孟慶而等歌手接力熱唱，王瞳與特殊兒童一起演唱艾成生前的福音創作曲《耶穌》，王瞳分享這些孩子們，雖然看來很辛苦，卻也都是甜蜜的負擔，每年一定抽空出席愛心活動，「艾成生前最關心的受虐兒，我會持續的關注，完成他的心願，讓他在天上不擔心、這也是我與艾成的一個永恆的連結！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 吳俊宏、王瞳、龍千玉、班鐵翔、孟慶而一同為受虐兒發聲。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會）



而封號小王子的吳俊宏站上家鄉高雄舞台氣勢演唱「英雄好漢」，台上感性說著一向愛小孩的自己，不敢相信有人會如此狠心虐童，呼籲粉絲奉獻愛心，溫暖每一顆受傷的心，演唱新歌《心頭肉》，全場溫馨互動，讓不少粉絲頻頻拭淚。



而壓軸登場的台語歌后龍千玉一襲紅色禮服，演唱應景新歌《祝你馬到成功》，龍千玉感謝主辦單再次的邀請，「身為母親的我，真的很不捨，不解為何會有這些大人們如此殘害小孩，怎麼下得了手，每個孩子都是懷胎十月的心頭肉，疼都來不及了，怎會出此毒手，大人縱使有再多的困難不順煩心，也不應該拿小孩當出氣筒，小孩純潔得像張白紙，非常的無辜，每每看到這些社會新聞，都會十分揪心的哭，真的太可憐了！」

提到近況，忙著四月將登場的個唱《男人情女人心》與新輯《戲夢》，為了演唱會減量演出，跨年活動沒有接，也婉拒海內外10多場演出，將星馬多場演出延到六月，龍千玉分享希望好好的保養聲音與體力，全力準備人生的首場個唱，近來持續超慢跑與心肺訓練，為了開唱而努力，驚喜發現身體因為運動變好了。