龔鈺祺音樂會「雙金歌后現身」！　驚喜相認揭師生緣分

▲吳青峰《月光動物園》音樂會迎來第二晚演出。（圖／緒風提供）



記者翁子涵／台北報導

龔鈺祺《月光動物園》音樂會台北站昨晚（18日）迎來第二晚演出，阿龔親自邀請金曲金馬雙金歌者洪佩瑜驚喜站台，兩人合作〈Let’s Dream About Love〉後，隨即在台上揭開一段師生緣分，早在學生時期，阿龔曾是洪佩瑜舞蹈課的老師，聊到阿龔會偷彈蘇打綠的歌讓學生跳現代舞，而洪佩瑜則是唯一會在舞蹈課上偷偷跟唱青峰〈無眠〉的學生，往事一攤開，話匣子完全關不住，現場笑聲連連。

▲▼吳青峰邀請洪佩瑜擔任嘉賓。（圖／緒風提供）



洪佩瑜演唱完阿龔創作的〈Let’s Dream About Love〉後，全場尖叫聲此起彼落，讓她忍不住笑喊：「好想哭唷！」隨後她感謝阿龔的邀請，並在台上逗趣追問：「那我算是動物系歌手嗎？」阿龔立刻接球回應：「當然呀，你是『魚』呀！」洪佩瑜再順勢問能不能加入《月光動物園》，阿龔則笑著回絕：「妳太會唱了，先不要。」一來一往的機智對話，讓現場笑聲不斷。

聊到興起，洪佩瑜也直說今晚太難得，不想就這樣離開，分享自己在去年年底經歷一些分離，新歌成了一份重要的陪伴與安慰，於是把這份心意帶到舞台上，首唱電影《陽光女子合唱團》再見版主題曲〈再見的時候〉。唱到一半，她走向阿龔的鋼琴椅坐下，兩人背靠背演出，在歌聲落下後相擁道別。

