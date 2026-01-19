鄭伊健來台搭北捷趴趴走「騎YouBike逛光華商場」　講到悠遊卡笑了

記者黃庠棻／台北報導

香港影星鄭伊健在電影《古惑仔》系列中飾演「陳浩南」一角，深受無數影迷喜愛，至今仍被譽為「凍齡男神」。近期，他首度來台主演的影集《百萬人推理》即將上線，19日與婁峻碩、李霈瑜、曾文翰（阿翰）一同接受媒體訪問。

▲阿翰、李霈瑜、鄭伊健、婁峻碩出席《百萬人推理》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

鄭伊健第一次出演台劇就獻給《百萬人推理》，坦言在香港與台灣拍戲有很大區別，第一天就被嚇到，原來是他當天只有一場戲，拍完就收工，但在香港拍戲的話，一整天時間都會被排滿，讓他直呼「一開始很不習慣，但後來覺得很舒服」，還大讚在劇組每天都過得很愉快。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭伊健出席《百萬人推理》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，鄭伊健來台拍戲還有另一件難忘的事情，原來《百萬人推理》拍攝期間正好是疫情比較嚴峻的時期，他拍完之後正好確診，在飯店裡隔離了兩個禮拜，原先這兩週他想在台灣觀光，幸好最後還是有如願旅遊，他從工作人員那邊收到一張悠遊卡，當時他會利用捷運、YouBike行動，因為都戴著口罩，也沒有太多民眾認出。

▲鄭伊健出席《百萬人推理》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）



對此，鄭伊健笑說「悠遊卡真的很好用，現在還放在我的錢包裡」，私底下愛玩遊戲的他，也騎著YouBike到光華商場逛街。這一次來台宣傳，鄭伊健預計待4天，但沒有太多時間可以利用悠遊卡出遊，把重點放在宣傳作品上。

▲鄭伊健出席《百萬人推理》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

婁峻碩、李霈瑜、阿翰都難忘與前輩合作的過程，3人對鄭伊健稱讚不斷，李霈瑜表示對方「完全沒有架子，超級親切」；婁峻碩則是在劇中對鄭伊健沒大沒小，當時要拍對罵戲時連台詞都講不好，沒想到調整過後越演越興奮，原來是覺得「很像在演《古惑仔》」。





▲阿翰、李霈瑜、鄭伊健、婁峻碩出席《百萬人推理》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

而百萬網紅阿翰則是在19日的訪問中，全程臉紅，原來是見到鄭伊健太過興奮，被前輩注視還會害羞，甚至在訪問期間因為太過激動，差點不小心從椅子上跌落，成為訪問的好笑插曲。《百萬人推理》將於2026年2月12日Netflix全球獨家上線。