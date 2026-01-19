《梨泰院》金東希爆霸凌辯「用腳推胸」消失5年！簽新公司疑復出

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新生代演員金東希（曾譯：金東熙）曾演出《梨泰院Class》、《人性課外課》，事業起飛之際，他在2021年2月被爆校園霸凌，他起初否認同窗同學的爆料，怎料後來判決書出爐，他承認部分爆料，但「只是用腳推了受害者的胸部位」，並正式向國小同學致歉，表示：「沒有意識到對於那些人造成傷害。」遭到韓網封殺。事隔近5年，他19日簽給新的公司，疑似有意復出，掀起熱議。

▲金東希簽新公司疑復出。（圖／翻攝自neos ENTERTAINMENT IG）



金東希19日簽給新的經紀公司neos ENTERTAINMENT，公司旗下包含演員甘宇成、李泰九、崔宇革、俞俊洪等人，突然傳來新動態，過去因扯入校園霸凌消失於演藝圈，如今找到新東家，也被視為即將復出。

金東希2021年爆出校園霸凌後，拖了一年才向受害者道歉，「小的時候，因為我輕率的判斷與想法，沒能深刻知曉朋友的心情，朋友因為我而受到的傷害，真心感到對不起，以後我也想要解決這件事，還有因為我小時候不成熟的話語、行動而受到傷害的人，我深刻地反省與道歉。」

▲金東希涉嫌國小時期霸凌。（圖／翻攝自neos ENTERTAINMENT IG）



抱歉文被視為過去確實霸凌過同學，且當時僅是小學5年級的年紀，金東希遭到韓網痛罵「小5就開始霸凌太可怕」。如今簽給新公司，依舊得看觀眾是否買單。