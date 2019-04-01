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小S突登報道歉蔡依林！　認了心結「我做了對不起她的事」

記者田暐瑋／綜合報導

小S在1日這天突然大動作登報道歉，道歉對象還是不久前才合作拍MV的蔡依林，但道歉啟事中並沒提及原因，只說：「我做了對不起蔡依林的事。」讓不少粉絲摸不著頭緒。

小S在愚人節這天，在《聯合報》登報跟蔡依林道歉，上面寫道：「本人徐熙娣正式登報道歉，因為我做了對不起蔡依林的事情，但我希望能像從小到大一樣，把最好的東西都讓給我...道歉人，徐熙娣。」雖然內容沒有說是為了什麼事，但仍引起粉絲關注。

▲小S道歉蔡依林（圖／翻攝自聯合報、蔡依林IG、小S IG）

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▲小S道歉蔡依林（圖／翻攝自蔡依林IG、小S IG）

有人猜測今天適逢愚人節，可能是小S的惡作劇，另外也有人發現道歉啟事特地用紅色當底色，正巧和小S、蔡依林合作的《紅衣女孩》MV主色系相同，加上MV劇情又是一段疑似情殺的三角戀，猜測可能是蔡依林新歌《紅衣女孩》的另類宣傳手法。對此，小S語帶神秘向《ETtoday星光雲》記者表示：「秘密！」

▲小S道歉蔡依林（圖／翻攝自聯合報、蔡依林IG、小S IG）

▲小S道歉蔡依林（圖／翻攝自聯合報）

Jolin蔡依林新歌《紅衣女孩》斥資千萬以電影規格拍攝電影MV，攜手小S徐熙娣、王柏傑挑戰驚悚、懸疑的題材，而她出道超過20年卻是首次與小S徐熙娣與王柏傑同台飆戲，更特別邀來電影《紅衣小女孩》系列的導演程偉豪執導，

MV電影預告中，只見潔白雪地中，躺著一具穿著鮮紅婚紗的無頭女屍，註解文字寫著：「一場如同喪禮的婚禮，一樁揭露人性黑暗的殺頭血案，揭露一段複雜的三角情仇。人心惶惶丶無頭命案兇手究竟是誰？」雖然才短短30秒，就足夠讓人有驚悚感，讓網友看完後說：「看到那個裙子，不知道為什麼會一瞬間想到鞏莉芳（恐怖遊戲《還願》角色）」、「我被無頭女屍嚇到了。」
 

▲小S道歉蔡依林（圖／翻攝自聯合報、蔡依林IG、小S IG）

▲小S和蔡依林合拍MV（圖／翻攝自蔡依林IG）

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