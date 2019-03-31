哲哲突「宣布結婚」認了秘密交往2年！　球球PO婚禮照：是真的

記者劉宜庭／綜合報導

哲哲（黃雍哲）結婚了？！他和弟弟瑋瑋（黃挺瑋）組成網紅團體「黃氏兄弟」，兄弟倆風格深受大票粉絲喜愛，過去曾因拍攝MV和球球傳過緋聞，沒想到30日突宣布升格人夫，結婚對象是同為YouTuber的愛莉莎莎，婚禮畫面曝光後，更是震驚大票粉絲，在網路上掀起熱烈討論。

▲哲哲突宣布和愛莉莎莎結婚了。（圖／翻攝自「黃氏兄弟」IG）



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黃氏兄弟30日無預警釋出一段影片，以「終於公開！哲哲結婚現場，名人們到場祝福」為題，曝光哥哥哲哲與愛莉莎莎挑婚紗的過程，以及結婚典禮的現場，試婚紗時，哲哲還感性透露：「很緊張欸，我覺得是一個人生不一樣的階段，當你要從一個人變成兩個人，就是要為一個家庭負責。」

▲哲哲、愛莉莎莎一起挑選婚紗。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG、YouTube／黃氏兄弟）

畫面中，哲哲除了和愛莉莎莎一起挑選婚紗，在結婚典禮上交換戒指後，也當著眾人面前親吻，雖然鏡頭以借位方式呈現，並未曝光嘴對嘴親吻的畫面，但仍呈現出滿滿粉紅氛圍。事後，愛莉莎莎除了留言稱哲哲為「寶貝」，也在IG發文放閃：「親愛的哲哲，我這輩子會一直愛你，像我愛我的貓一樣。」

影片最後，哲哲也以字幕方式，寫下感性告白：「哲哲和愛莉莎莎已經在一起兩年了，兩個人就像注定般，從相識的那一刻起，相互扶持著彼此，今天終於踏上紅毯，與相愛的另一半一起度過下一段人生，一路以來感謝瑋瑋，也感謝所有朋友們，最後再次感謝大家為我們獻上的祝福。」

▲黃氏兄弟於30日公開影片，曝光哲哲、愛莉莎莎婚禮現場。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

然而，由於愚人節將至，不少人對於哲哲結婚的真實性，抱持高度懷疑，許多網友更揪出疑點，「一定是假的，更何況哲哲一點笑容都沒有」、「為什麼結婚沒爸媽」、「一定是愚人節根本沒有真的親下去啊」。

不過，過去曾與哲哲傳過緋聞的球球，31日也曬出婚禮上與哲哲的合照，開心送上祝福，「新婚愉快！youtuber又多了一個叛徒！恭喜你娶了幸福也恭喜她嫁給了愛情，看到你凝視著她的眼神，我知道是真愛，因為，我的父親總是用那般眼神看著我的母親。」她也笑說，「哲哲、莎莎，誰叫你們發布影片的時間點離愚人節那麼近，你們看，被懷疑了吧！」最後更以hashtag「是真的」認證。至於到底是真是假？不少網友表示，「就看過完愚人節有哪些人出來澄清。」

▲球球PO出參加婚禮的照片獻上祝福。（圖／翻攝自球球IG）