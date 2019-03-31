劉樂妍心願「我要老死在大陸！」　嗆台灣國民年金：根本狗屁

記者李玟儀／綜合報導

女星劉樂妍經常針對兩岸議題發表看法，被稱為「女版黃安」，日前才因為歐陽娜娜事件和館長槓上，最近則是大聊「國民年金」及「軍公教年改」，狠批：「根本是狗屁！」直言：「我要老死在這裡。」

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍在微博發文，提到經常在大陸路邊看到聚賭的老太太、老先生，明明一點都不老卻已經退休，這些長輩們平時就是遊山玩水、開心打牌。她說反觀台灣，這樣的年紀都還在工作崗位上，「有的真的還很年輕，年輕到他跟我說他退休了，我都會很擔心，如果這是我爸媽，我一定會很頭痛，他要活到80，我就要養他30幾年。」但是大陸長者卻是說：「不用養我，我有退休金！」

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在劉樂妍的文章中提到，在台灣生活時根本不相信台灣退休金，「我覺得台灣的國民年金根本是狗屁，是失業罰款。」另外像軍公教年改她提出個人看法，「政府失信軍公教，背棄了對他們的誓言，他們替台灣奉獻一生，民進黨卻刪減了他們的退休金，我更是對台灣的退休金制度是存疑問的。」

▲劉樂妍。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍說現在每天看到市場那些到處賭錢的長輩，過著快樂似神仙的生活，有了強烈想要在大陸存退休金的念頭，「逛逛菜市場，玩玩牌，啊，我真的好想要大陸的退休金啊！」她許願要在今年搞定這件事情，「我要老死在這裡，我也要當菜市場，有錢賭博的那個老太太！」