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13歲梧桐妹撞臉「南韓正妹演員」　合照蕭敬騰..網驚豔：很漂亮

記者李玟儀／綜合報導

歌手蕭敬騰在30日迎來32歲生日，好友們為他舉辦慶生趴，現場聚集多位明星，其中賈靜雯的大女兒梧桐妹也回到台灣加入慶生行列，他分享的合照中，其中一張就是和梧桐妹的單人合影，被網友戲稱是：「BO妞跟姐姐合照耶！」

▲▼梧桐妹為蕭敬騰慶生，網友發現她神似韓星鄭麗媛。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰 Jam Hsiao、CFP）

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蕭敬騰因為和賈靜雯的小女兒BO妞撞臉，私下總被好友開玩笑暱稱為「蕭BO妞」，這次慶生梧桐妹正好在台灣，梧桐妹因為在大陸念書的關係，和小妹相處的時間少了，單獨合照的機會也不多，和「蕭BO妞」合影，反而成了另類的姊妹照。

因為賈靜雯和前夫孫志浩離婚協議的關係，梧桐妹只要出現在媽媽的照片裡，通常都會用貼圖遮臉，不過若是出現在其他人的照片中就沒有這些限制，30日和蕭敬騰的合照中就是正臉無碼入鏡。

▲▼網友稱讚梧桐妹越來越美。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

▲網友稱讚梧桐妹越來越美。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）

已經進入少女時期的梧桐妹長相清秀，不只有賈靜雯的神韻在，網友更稱讚：「覺得梧桐妹好像鄭麗媛喔！很漂亮。」鄭麗媛以《我叫金三順》的配角走紅，早期的她清純，有素顏美女之稱，仔細看梧桐妹與鄭麗媛，乍看下有點神似，昔日的小女孩真的長大了！

Bo妞路上看到賈靜雯海報　 脫口「一句話」小奶音萌炸！

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梧桐妹, 賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, BO妞, 蕭敬騰, 鄭麗媛

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