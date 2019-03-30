ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻

記者李玟儀／綜合報導

團體「咻比嘟嘩」在1997年出道後曾紅極一時，直到2001年解散，包括吳宗憲在內的成員至今都在娛樂圈有不錯的發展。不過時隔18年，小鐘透露曾和團員一言不合打過架，瞞了這麼多年終於說出口，但動手原因卻讓人意外。

▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小鐘在《小明星大跟班》自爆當年還是咻比嘟嘩一員時曾和小馬打架，Sandy一聽驚訝瞪大眼：「你們有打過架？」一旁的吳宗憲也是滿頭黑人問號，他才說其實不是很嚴重的事，「就是因為中餐他要吃水餃，我想要吃炒飯。」2人因為意見不合大打出手，這個原因讓Sandy傻眼：「你們有毛病啊！」

請繼續往下閱讀...

▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小鐘解釋，因為工作人員只會到一家店買，不可能讓工作人員到處奔波，但他不滿的部分在於「為什麼每次都要聽小馬」，其他人彷彿永遠沒有選擇權，吳宗憲則緩頰，因為小馬的個性是想要什麼會直接講，沒有顧慮到其他人的意見，偏偏小鐘又慢半拍，雙方才會起爭執，這也是團體生活不容易的部分之一。

▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Una爆料曾有團員表演擺爛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

其他偶像團體成員間也有類似狀況，女團「City魅」的成員Una就說，有團員只要遇到不擅長的舞蹈動作就直接放棄，甚至正式演出時，直接擺爛不做動作，顯得團體舞蹈很不整齊，當時還曾被媒體捕捉到畫面，整團被評為「超不合群的一個團體」，時隔多年，Una終於在節目中一吐怨氣。

推薦閱讀

啪啪啪一半「蛋蛋被摸到突劇痛」　醫生揭真相...他瞬間害羞了

啪啪啪一半「蛋蛋被摸到突劇痛」　醫生揭真相...他瞬間害羞了

嚴立婷怒了！　大合照「老公女兒戲碼」看完狂翻白眼：幹嘛？

嚴立婷怒了！　大合照「老公女兒戲碼」看完狂翻白眼：幹嘛？

勝利夜店「台灣林太」驚人財力起底！　砸9.3億首爾置產當GD鄰居

勝利夜店「台灣林太」驚人財力起底！　砸9.3億首爾置產當GD鄰居

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我

菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

網瘋傳「鹿晗報名JYP」　本尊一聽笑出聲..親口給真相！

網瘋傳「鹿晗報名JYP」　本尊一聽笑出聲..親口給真相！

放長假回來發現「被封殺」！　謝娜公開「私訊對話截圖」

放長假回來發現「被封殺」！　謝娜公開「私訊對話截圖」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

咻比嘟嘩, 吳宗憲, 小馬, 小鐘, 劉畊宏, Sandy, 小明星大跟班

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「下面很搔癢」痛到不能走路！　辜莞允急診揪嚴重病因：這是第一次
  2. 陳珮騏遭前夫曖昧對象嗆賺得少　「離婚後月薪翻倍」：我年薪200萬！
  3. 「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻
  4. 梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲
  5. MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？
  6. Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求
  7. 《與惡》劇本讓人跪了！編劇呂蒔媛是「劇中的她」藏大彩蛋
  8. 瘋電影／失控危城　2008孟買飯店恐怖槍擊屠殺九小時
  9. 幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄
  10. 拍師生禁戀性愛戲　導演嫌男星「太大了」女主難駕馭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366