「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻

記者李玟儀／綜合報導

團體「咻比嘟嘩」在1997年出道後曾紅極一時，直到2001年解散，包括吳宗憲在內的成員至今都在娛樂圈有不錯的發展。不過時隔18年，小鐘透露曾和團員一言不合打過架，瞞了這麼多年終於說出口，但動手原因卻讓人意外。

▲小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

小鐘在《小明星大跟班》自爆當年還是咻比嘟嘩一員時曾和小馬打架，Sandy一聽驚訝瞪大眼：「你們有打過架？」一旁的吳宗憲也是滿頭黑人問號，他才說其實不是很嚴重的事，「就是因為中餐他要吃水餃，我想要吃炒飯。」2人因為意見不合大打出手，這個原因讓Sandy傻眼：「你們有毛病啊！」

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▲▼小鐘自爆在咻比嘟嘩時期曾和小馬打架。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



小鐘解釋，因為工作人員只會到一家店買，不可能讓工作人員到處奔波，但他不滿的部分在於「為什麼每次都要聽小馬」，其他人彷彿永遠沒有選擇權，吳宗憲則緩頰，因為小馬的個性是想要什麼會直接講，沒有顧慮到其他人的意見，偏偏小鐘又慢半拍，雙方才會起爭執，這也是團體生活不容易的部分之一。

▲Una爆料曾有團員表演擺爛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

其他偶像團體成員間也有類似狀況，女團「City魅」的成員Una就說，有團員只要遇到不擅長的舞蹈動作就直接放棄，甚至正式演出時，直接擺爛不做動作，顯得團體舞蹈很不整齊，當時還曾被媒體捕捉到畫面，整團被評為「超不合群的一個團體」，時隔多年，Una終於在節目中一吐怨氣。