偶遇「古裝情侶」高調約會！街上0偽裝勾手放閃　網：戀愛鐵證

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星辛芷蕾在《如懿傳》中飾演跋扈的嘉貴妃走紅，日前被爆和演員翟天臨交往，2人被目擊同遊迪士尼，雙方為正面回應，但某次在北京機場同框時，一見到鏡頭隨即分開，舉動引起討論。近日2人又被偶遇親密外出，並一同返回住處，戀愛關係再度受人關注。

▲辛芷蕾過去就曾被捕捉到與翟天臨一起現身機場。（圖／CFP）

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辛芷蕾與翟天臨的戀愛蛛絲馬跡起源於，有粉絲發現在社群網站上，雙方每次發文，都能見到另一個人在底下熱絡互動，私下頗有交情，果然之後就被目擊一起在迪士尼度假，戀愛狀態疑似曝光，不過雙方始終不對外回應。

不久後翟天臨捲進論文抄襲的風波中，他被指博士論文造假，原先他給人新生代學霸演技派的形象頓時破滅，聲勢驟跌，經過調查後北京電影學院在2月宣布撤銷他的博士學位，他為此消失在大眾面前很長一段時間。

▲辛芷蕾和翟天臨晚上約會被拍到。（圖／翻攝自《搜狐娛樂》）

就在翟天臨沉寂之際，近日被目擊和辛芷蕾毫無遮掩的在晚上約會，女方挽著他的手絲毫不避諱，當天2人同車到某社區後，他抱著一大箱物品下車，兩人一起返回住處，畫面曝光後被網友認為是小倆口的戀愛鐵證，同時也證明雙方的感情並未因論文抄襲風波而受影響。