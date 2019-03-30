飛飛翔翔腳踩鋼琴　黑人「1個字超討厭」徹底惹怒范瑋琪！

記者李玟儀／綜合報導

很多夫妻間應該都有為小孩子的教育意見不合的時候，恩愛夫妻陳建州、范瑋琪也不例外，黑人透露老婆一直希望飛飛翔翔也會音樂，特別是看到他經常帶著雙胞胎打籃球後，更加深想法，只是飛飛翔翔頗有個性，似乎沒有打算照著媽媽的規劃走。

▲黑人對范瑋琪說「See」，徹底惹怒老婆。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

黑人說范瑋琪很怕飛飛翔翔未來會朝著他規劃的路前進，因此每當范瑋琪在家彈鋼琴的時候，就會把孩子抱到腿上，想讓小朋友耳濡目染，自然而然萌發對音樂的興趣，但功效似乎不大，黑人爆料：「我幾度都看到孩子們是站在鍵盤上。」

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雙胞胎以行動戳破媽媽美夢事小，最讓范瑋琪生氣的是，黑人偏偏又在這時候講一個單字「See（看吧）」，徹底讓她爆炸抓狂，黑人在節目《上班這黨事》中說出口果然全場嘉賓都倒吸一口氣：「這不行啦！太討厭了！」

▲翔翔認真彈琴，飛飛卻爬上爬下踩鋼琴，讓范瑋琪直呼跟本來亂的。（圖／翻攝自范瑋琪Instagram）

事實上，陳建州說的事不是節目效果，而是真實上演，先前曾分享過一段影片，原先翔翔坐在范瑋琪腿上，母子倆上演四手聯彈，沒過多久小朋友沒耐心了，各種拍打琴鍵，最後直接落跑，飛飛也沒閒著，直接爬上鋼琴，雙腳踩在琴鍵，讓范范很頭痛，直說：「根本來亂的！」