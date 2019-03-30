ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

飛飛翔翔腳踩鋼琴　黑人「1個字超討厭」徹底惹怒范瑋琪！

記者李玟儀／綜合報導

很多夫妻間應該都有為小孩子的教育意見不合的時候，恩愛夫妻陳建州、范瑋琪也不例外，黑人透露老婆一直希望飛飛翔翔也會音樂，特別是看到他經常帶著雙胞胎打籃球後，更加深想法，只是飛飛翔翔頗有個性，似乎沒有打算照著媽媽的規劃走。

▲▼黑人對范瑋琪說「See」，徹底惹怒老婆。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲黑人對范瑋琪說「See」，徹底惹怒老婆。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

黑人說范瑋琪很怕飛飛翔翔未來會朝著他規劃的路前進，因此每當范瑋琪在家彈鋼琴的時候，就會把孩子抱到腿上，想讓小朋友耳濡目染，自然而然萌發對音樂的興趣，但功效似乎不大，黑人爆料：「我幾度都看到孩子們是站在鍵盤上。」

請繼續往下閱讀...

雙胞胎以行動戳破媽媽美夢事小，最讓范瑋琪生氣的是，黑人偏偏又在這時候講一個單字「See（看吧）」，徹底讓她爆炸抓狂，黑人在節目《上班這黨事》中說出口果然全場嘉賓都倒吸一口氣：「這不行啦！太討厭了！」

▲▼翔翔認真彈琴，飛飛卻爬上爬下踩鋼琴，讓范瑋琪直呼跟本來亂的。（圖／翻攝自范瑋琪Instagram）

▲翔翔認真彈琴，飛飛卻爬上爬下踩鋼琴，讓范瑋琪直呼跟本來亂的。（圖／翻攝自范瑋琪Instagram）

事實上，陳建州說的事不是節目效果，而是真實上演，先前曾分享過一段影片，原先翔翔坐在范瑋琪腿上，母子倆上演四手聯彈，沒過多久小朋友沒耐心了，各種拍打琴鍵，最後直接落跑，飛飛也沒閒著，直接爬上鋼琴，雙腳踩在琴鍵，讓范范很頭痛，直說：「根本來亂的！」

推薦閱讀

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

放長假回來發現「被封殺」！　謝娜公開「私訊對話截圖」

放長假回來發現「被封殺」！　謝娜公開「私訊對話截圖」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

北漂租到鬼屋！「半夜鬼抓腳」她嚇醒　離奇事發生..好兄弟送錢來

網瘋傳「鹿晗報名JYP」　本尊一聽笑出聲..親口給真相！

網瘋傳「鹿晗報名JYP」　本尊一聽笑出聲..親口給真相！

勝利夜店「台灣林太」驚人財力起底！　砸9.3億首爾置產當GD鄰居

勝利夜店「台灣林太」驚人財力起底！　砸9.3億首爾置產當GD鄰居

菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我

菜市場買二手旗袍撞邪！「半夜被算帳」主人入夢：馬上還給我

《小美好》姊妹劇來了！《小時光》「187學霸❤氧氣少女」純愛萌哭

《小美好》姊妹劇來了！《小時光》「187學霸❤氧氣少女」純愛萌哭

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

最難聽團名！偶像男團「出道名」流出　網友全看傻：好土啊救命

「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻

「咻比嘟嘩」忍18年揭內幕！小鐘、小馬互槓打架　原因Sandy聽傻

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉抱緊笑笑：我們在一起了！　曬出對戒…宣布今天起「從家人變情人」

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！　工作人員無奈：藥難求

MAMAMOO講感言「女團比POSE狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

新郎柯有倫好人緣！香港婚宴「大咖賓客們」坐地上

梧桐妹：真的有點不舒服　「想到咘咘Bo妞跟媽媽」下課放風吐心聲

快訊／南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」爆性侵一女認了：有性關係

「勃起體外射精」直接演出來！觀眾看完電影驚呆暴動

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了

郭書瑤整頭長髮「漂成橘黃色」！笑認：經紀人會嚇到　一PO照驚呆粉絲

歐陽娜娜一中風波後首發文！分享「敷臉下廚」簡單日常　粉絲淚崩：以為妳不要我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黑人, 陳建州, 范瑋琪, 翔翔, 飛飛, 上班這黨事

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影迷惡搞《復仇者4》海報！　星爵「被改這句SLOGAN」網笑：還在氣
  2. 183club的他本來是丸子！　綠茶爆「出道前遭除名」內幕：他比較老
  3. 茄子蛋開唱A咖歌王助陣！還有他台下唸口白..磁性嗓全尖叫
  4. 小妹妹拿著卡片快哭了　《聲林》林孟辰伸出雙手超展開
  5. 飛飛翔翔腳踩鋼琴　黑人「1個字超討厭」徹底惹怒范瑋琪！
  6. 《聲林》台北見面會塞爆！Gail粉絲「超大乖乖」超驚喜
  7. 遇到這天「員工就消失」！　丫頭一問原因傻眼：現在很多年輕人這樣
  8. 張紫妍案金社長「旗下4女藝人全自殺」　師妹痛揭死法共通點…網爆氣求真相！
  9. 遇車竟大力推她出去！慢慢說交往8年　志方一舉動讓點點傻眼
  10. 李奈映春裝只要2000台幣！《羅曼史》女一女二穿搭找給你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366