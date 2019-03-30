Baby「高聳澎臉」爆再進化！大螢幕無P近照　網狂虧：蘋果肌快炸了

記者李玟儀／綜合報導

女星Angelababy（Baby、楊穎）近日分享和「新跑男團」成員的合照，她站在最前面，看起來活力滿滿、俏麗依舊，不過網友卻注意到一點，臉部「顴骨」部位似乎有些微的不同。

▲Baby有張精緻、漂亮的臉蛋。（圖／翻攝自微博）

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Baby在微博分享「跑男團」合體照，這是本季成員大換血後，首度新舊成員一起入鏡的私下合照，她站在最前面接近中心位置，在燈光的照射下整個人閃閃發光，皮膚白到快反光，嬌俏模樣絲毫看不出是已經是一個小孩的媽媽。

但網友卻發現保養得宜的Baby蘋果肌有點不自然，一般人隨著年紀增長，膠原蛋白都會加減流失，但Baby的蘋果肌卻依舊超澎，在《奔跑吧》節目發布會上，在大螢幕裡的模樣更明顯，顴骨位置又圓又飽滿，被網友調侃：「蘋果肌快要爆炸了。」質疑她應該是經過微調了。

▲▼Baby的蘋果肌飽滿到不行。（圖／翻攝自微博）

不過女星定期保養已經不是新鮮事，為了維持最佳狀態，多少得犧牲一點，像睽違9年再度攻蛋的李玟就大方公開保養祕訣，不諱言有靠「現代科技」的力量維持，她說：「做藝人也是要靠臉，也要嘗試不同的東西讓自己越來越好。」但除了醫美之外，飲食控制和運動也不可少，Baby先前生產後也是迅速投入健身，找回自己最好的狀態。