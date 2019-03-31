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黃鐙輝結婚10年都不知道！　「萁媽真實身分」曝光：他要小心了

記者李玟儀／綜合報導

黃鐙輝和老婆萁萁在2009年結婚，在演藝圈發展越來越好，連帶萁萁、萁媽也成為綜藝節目的常客。萁媽說話犀利又夾帶點ㄎㄧㄤ感，很受觀眾歡迎，很多人都以為她就是一位平凡的媽媽，但其實她的真實身分連女婿也不知道。

▲▼黃鐙輝坦言結婚初期，被萁媽瞧不起，現在兩人關係改善不少。（圖／取自黃鐙輝臉書）

▲黃鐙輝與萁媽。（圖／取自黃鐙輝臉書）

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謝震武在《震震有詞》中提到，認識萁媽很久了，卻從不知道原來萁媽經營過徵信社，萁媽自信地說：「我經營得超有聲有色，經營了十幾年耶！」當時主要業務是抓姦，手中握有多本記錄，不過當被問：「黃鐙輝知道妳經營過徵信社嗎？」萁媽笑稱：「他不太清楚。」一旁嘉賓出聲：「黃鐙輝要小心一點了！」

▲▼萁媽曾經營徵信社10多年。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲▼萁媽曾經營徵信社10多年。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲▼萁媽曾經營徵信社10多年。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

憑藉著多年的抓姦經驗，萁媽看過無數種情況，她坦言「離不了婚的最可憐」，當雙方沒有感情，卻又無法離婚，說起來也算是消磨生命的一種。至於為什麼會一腳踏入徵信這行，她說其實自己本身就是受害者。

當年先生經商失敗，聲稱為了保護萁媽和孩子提出假離婚，假離婚後先生又要求賣房籌錢重新創業，結果錢一到手人就跑到緬甸去，更在當地結婚了，因為自己親身經歷過傷痛，她才決定踏入徵信行業，幫助想離婚卻又沒辦法離的人。

▲▼萁媽曾經營徵信社10多年。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲萁媽有切身之痛所以經營徵信社。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

沒想到，萁媽的前夫在5年前聯絡上兒子，兒子被說服離開銀行的工作去貸款，甚至還跟地下錢莊借錢，不過父親再度消失。萁媽泛淚哽咽地說，「過去我都不計較，我不甘的是，為什麼要害我兒子。我兒子很多次都說要去死。」讓兒子一度只能靠打零工過活，如今在南部當廚師，月薪不到3萬。一連串的不遭遇，最後是在女婿的幫助下解決，萁媽罕見在公開場合稱讚黃鐙輝：「他是好女婿。」

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關鍵字

黃鐙輝, 萁媽, 萁萁, 抓姦

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