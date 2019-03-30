《小美好》姊妹劇來了！《小時光》「187學霸❤氧氣少女」純愛萌哭

記者李玟儀／綜合報導

大陸偶像劇《致我們單純的小美好》掀起校園純愛風潮，浪漫輕喜劇的模式捧紅胡一天、沈月，該劇的姊妹作《致我們暖暖的小時光》2018年8月初開拍，同年10月底殺青，過程間受到粉絲高度關注，如今終於等到好消息，預計在4月開播。

▲▼《小時光》男女主角身高差萌哭。（圖／翻攝自微博／網劇致我們暖暖的小時光）

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《致我們暖暖的小時光》被視為《小美好》的第2集，不過故事講述的不再是江辰和陳小希，而是氧氣少女「司徒末」與怪咖學霸男主角「顧未易」的故事，2人因為意外合租，生活起居中一連串甜蜜、逗趣的大小事讓愛苗滋長，記錄了男女主角一起成長的暖暖時光。

▲《小美好》姊妹篇《小時光》即將播出。（圖／翻攝自《小時光》微博）

男主角「顧未易」由林一飾演，林一大一時就被胡歌的經紀公司「唐人」簽下，曾參與《你好，舊時光》的選角，雖然沒有被錄取，但之後陸陸續續在綜藝節目中亮相。在官方資料上，他的身高達187公分，不輸《小美好》的胡一天，酷帥有型的外貌，很有可能在劇集播出後，躋身國民男友的行列。

▲男主角林一，女主角邢菲。（圖／翻攝自《小時光》、林一、邢菲微博）

而女主角「司徒末」由邢菲飾演，邢菲曾主演《惡魔少爺別吻我》，以元氣少女的形象受到關注，嬌小可愛的她有著一雙大眼睛，和男主角林一站在一起時，高度只到男方肩膀位置，渾然天成的「最萌身高差」，男帥女美的話讓人期待《小時光》播出後的效應。目前該劇預計4月10日起在騰訊視頻獨播。