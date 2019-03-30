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《復仇者4》片長3hrs…粉絲許願「買票送紙尿褲」　影城看到了！

記者傅家妤／綜合報導

漫威夯片《復仇者聯盟4：終局之戰》即將在4月24日上映，先前導演羅素兄弟（Joe and Anthony Russo）也已經確認電影片長將長達3個多小時，預計劇情將會非常緊湊，對此有影迷擔心片長太長，會想上廁所，因此笑言希望買電影票可以送「紙尿褲」，沒想到真的有台灣影城看到了，甚至還特別在粉絲團上回應，掀起熱議。

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▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》海報，《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照，《復仇者聯盟4：終局之戰》首圖。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》時長長達3小時。（圖／翻攝自臉書／Marvel）

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台灣連鎖電影院「威秀影城」日前就在臉書上PO出一張網友自製的套票宣傳海報，只見海報上清楚寫明，買587元的《復仇者聯盟4：終局之戰》套票，將贈送一個爆米花、一杯飲料、一個吉拿棒，與平時較為不同的是，這次還附送了紙尿褲，讓人笑翻。

該張海報掀起不少影迷熱議，甚至還有人在底下留言表示，希望紙尿褲上可以印上復仇者聯盟的圖案，讓大家可以留為紀念，小編還逗趣附上一個「OK」的貼圖，表示已經看到大家的要求了，一來一往掀起熱議。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照、翻攝自臉書／威秀影城）

▲影城小編回應粉絲要求。（圖／翻攝自臉書／威秀影城）

事實上，導演羅素兄弟先前先前在受訪時，就曾提及這次3小時多的片長「是必要的」，因為這是10年的累積，有很多很多角色，也有許多讓大家心懸起來的危機時刻，但也不是讓人全程抱持緊張心情，偶而也會有情感放鬆的時候，但是這3小時絕對是必要的，喬羅素（Joe Russo）表示：「《復仇者聯盟4：終局之戰》將會是影史上一段獨特、非凡的體驗，大家應該也會想一起分享這種時刻。」

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復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers: Endgame, 漫威, 復仇者聯盟

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