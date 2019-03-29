陳漢典壓力大「開車淚崩」　Lulu曝出道辛酸罰站8小時

記者許逸群／台北報導

陳漢典與玖壹壹、Lulu（黃路梓茵)日前參加公視《台灣金頌》錄影。陳漢典自信有名氣，因此上節目不用掛名牌，還自爆自己在一個人的時候，就變得很感性，常常邊開車邊掉眼淚；Lulu則提起出道時的辛酸過往，曾在雪地中站8小時，站到雙腳都沒知覺，但依舊不後悔進入演藝圈，「覺得每天都很開心！」

▲Lulu與陳漢典擅長搞笑，但仍有感性的一面。（圖／公視提供）

由模仿主持走紅的藝人陳漢典，去年發行EP《先不要》晉身為跳唱歌手。他日前雖然是以歌手的身分上節目，但依舊不改愛搞笑的主持個性，還將現場來賓身上的名牌互相交換亂貼，開玩笑地表示：「因為我們對自己的知名度很有信心，所以才敢這樣做！」

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陳漢典雖然擅長搞笑，但私下卻相當感性。他表示，開車的時候，一個人會比較安靜，在這樣屬於自己的空間裡，就會變得很感性，還自爆：「有時候我還會一邊開車，一邊流眼淚，例如想到一些工作上不順的事情，壓力太大，但其實這是很好的情緒釋放，因為如果壓抑太久反而會傷身體。」

▲玖壹壹在節目中分享音樂之路。（圖／公視提供）

曾發行《美小鴨》專輯的Lulu不僅大秀好歌喉，還分享剛出道時甘苦談。她曾在日本主持一個實境旅遊節目，類似台灣的「你要去哪裡」，她一個人站在下雪的車站快8個小時，站到最後都出現末梢神經失去知覺，笑說：「如果當時像廣告那樣，有小孩騎腳踏車壓過我的腳，可能真的都不會有感覺。」

但問到會不會因此而後悔進入演藝圈，Lulu直說「從來不曾後悔過，每天都過得非常開心，反而是我爸媽常常會覺得心疼，他們還會偷哭，但其實我都覺得很有趣、很好玩，雖然辛苦但現在回想這都是非常特別的回憶！」