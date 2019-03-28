休傑克曼再獻美聲！怪物版「福爾摩斯與華生」聚集超狂4大咖

記者林映妤／台北報導

以《酷寶：魔弦傳說》在影壇享有美譽的萊卡動畫工作室推出新作《大冒險家》，該片集結好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）、《醉後大丈夫》查克葛里芬納奇（Zach Galifianakis）、《星際異攻隊》柔伊莎達娜（Zoe Saldana）及金獎影后艾瑪湯普遜（Emma Thompson）等金牌卡司！

休傑克曼在《大冒險家》化「聲」抓怪冒險家萊諾，因一封神秘的匿名信，他遠赴北美太平洋西北地區發現一隻瀕臨絕種的大腳怪，結果劇情卻自此神展開。原來那封信是大腳怪本人投書，更拜託萊諾帶牠去傳說中的香格里拉去找遠親，展開一場橫跨世界五大洲的超ㄎㄧㄤ冒險。休傑克曼表示：「冒險家跟怪物組隊，這樣奇怪的活寶組合很有趣，他們的互動非常好笑。」

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▲▼休傑克曼配音《大冒險家》。（圖／甲上提供 ／翻攝自推特／金氏世界紀錄）

萊卡動畫工作室可說是好萊塢「定格動畫」領頭羊，不管是跟大導提姆波頓（Tim Burton）合作的動畫《地獄新娘》，或是自家出品《怪怪箱》、《派拉諾曼：靈動小子》、《酷寶：魔弦傳說》，幾乎部部入圍奧斯卡，橫掃影壇各大獎項，更奠定他們在影壇不可動搖的地位。

此次《大冒險家》超越以往製作格局，連休傑克曼也驚訝表示：「每一個畫面都是幕後人員手工調整，一秒由24個畫面組成，這得耗費多少時間跟精力才能完成？」且片中橫跨世界五大洲的冒險場景，如荒野叢林、雪山奇景、海上冒險等等都是純手工打造而成！

導演克里斯巴特勒（Chris Butler）拍胸脯保證，電影絕對會像《法櫃奇兵》和《環遊世界80天》一樣精彩，「兩個主角的情誼深受《福爾摩斯》的影響，如果萊諾是福爾摩斯，那麼大腳怪林克先生就是毛茸茸的華生！」《大冒險家》5月3日上映。