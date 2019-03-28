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Lisa零遮掩逛夜市！　Jisoo見她手中「台灣經典小吃」：買給我

記者張筱涵／綜合報導

韓團BLACKPINK泰國成員Lisa迎來22歲生日，受到世界各地祝福的她也透過IG向粉絲表達感謝之意，結果一上傳就引起台灣網友的熱烈迴響，因為她的照片正是在台灣夜市拍的啦！

▲Lisa逛夜市買了糖葫蘆吃。（圖／翻攝自LISA IG）

▲Lisa於1997年3月27日出生。（圖／翻攝自Lisa IG）

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Lisa在27日滿22歲，世界各地的粉絲也以不同的方式替她慶祝，成員們也都在第一時間於社群網站寫下祝福，其中和她同年紀的Rosé就上傳一張她們一起享受美食的照片說：「謝謝你成為我這麼好的朋友，我們認識也已經7年了，希望今年你都只會遇到滿滿的好事！」

▲Rosé、Jennie上傳合照祝福Lisa生日快樂。（圖／翻攝自Rosé IG）

▲▼Rosé、Jennie上傳合照祝福Lisa生日快樂。（圖／翻攝自Rosé、Jennie IG）

▲Rosé、Jennie上傳合照祝福Lisa生日快樂。（圖／翻攝自Jennie IG）

在一整天的慶生洗禮下，Lisa也滿懷喜悅心情感謝大家，同時曝光了生活照。台灣粉絲一看到照片竟然是她拿著糖葫蘆在台灣夜市都相當驚訝，網友們紛紛懊悔在BLACKPINK來台灣開唱時沒去夜市碰碰運氣，也有人熱烈討論究竟是哪個夜市，成員Jisoo還在下面說「買糖葫蘆給我吃」，意外形成另個亮點。

▲Lisa逛夜市買了糖葫蘆吃。（圖／翻攝自LISA IG）

▲Lisa逛夜市買了糖葫蘆吃。（圖／翻攝自LISA IG）

▲Lisa逛夜市買了糖葫蘆吃。（圖／翻攝自LISA IG）

▲Jisoo看Lisa有糖葫蘆說也要吃。（圖／翻攝自LISA IG）

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