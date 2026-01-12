Energy正式休團半年！　書偉、坤達涉閃兵淚灑舞台：不會逃避

▲Energy進入「休團」狀態。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Energy《ALL IN 全面進擊》巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋落幕，團員書偉、坤達因閃兵爭議，接下來Energy除了公益活動，到今年夏天前將處於「休團」狀態，書偉落淚並向大家鞠躬致歉：「很抱歉因為年輕時錯誤決定，讓大家必須等待我們、讓我的團員們必須休息，真的很抱歉。我不會推卸責任，不管結果是怎樣都會去面對、整理自己，，畢竟我們很多粉絲都是父母親，我一定要做個好的榜樣，不會逃避。」他也相當謝謝能與成員們一起組團：「這兩年你們替我照亮了那條路，讓我重新回到舞台上，謝謝你們、我愛你們。」

坤達則表示一連兩場演唱會，他把全部的自己獻給所有粉絲，也相當感謝身邊的四位好兄弟：「兩年前決定再重新組團，沒想過要走到哪裡、要做些什麼，五個人願意在做Energy就是非常棒的一件事，帶給我強大的力量。這兩場情緒蠻複雜的，接下來這段時間會把自己照顧好，下次見面我們一定都會更好。」這段時間坤達也將回饋社會，投入不同項目的公益活動。

情感豐沛的阿弟也眼眶泛紅，含著淚水與全場歌迷致謝，並承諾會與成員們一起面對、走過這一切：「回想起兩年前第一場在小巨蛋的演唱會的感動以及那一切，可以再拿起麥克風，我等了好久。但人生總有起起伏伏，錯了就面對，還是要繼續朝目標前進，所以我們為自己加油、為大家加油，我們要繼續下去。」Toro則坦言，現在遇到挫折的心情與20年前不太一樣，大家都更加成長，也會陪大家一起度過：「對我們五個來講，不管什麼事會一起承擔、一起面對。」

Energy也期許下次再相見時，大家都能成為更好、更棒的自己，並獻唱最後一首歌曲〈永遠不說再見〉作為約定。演出結束後，歌迷依依不捨高喊「Energy」，即使散場超過15分鐘仍不願離去。捨不得歌迷的深情呼喚，Energy再度上台，清唱〈分合〉回應全場，台上台下眼眶泛淚，五人感性向歌迷道謝：「謝謝大家的陪伴，我們永遠不說再見，一定會再回來，好嗎？」隨後深深鞠躬，與所有歌迷約定下次再見。

