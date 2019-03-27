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粉絲要求「鼻子碰下巴」…頌樂為難照作　公司霸氣除名：以後甭來了！

記者張筱涵／綜合報導

韓團MAMAMOO出道以來一直給人親民活潑的形象，怎料在3月初的簽名會上，隊長頌樂被要求有些難堪的肢體接觸，不只經紀公司為此發公告，粉絲們也氣得狂在網上撻伐。

▲MAMAMOO出道5年，堅強實力擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

▲MAMAMOO出道5年，堅強實力擁有大批粉絲支持。（圖／翻攝自MAMAMOO推特）

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MAMAMOO在3月16日舉辦新專輯簽名會，每個成員都充分把握這個可以面對面和粉絲交流的好機會，也都露出燦爛笑容和積極回應。不過頌樂在活動進行到一半時被粉絲要求伸出下巴給對方的鼻子碰，雖是粉絲但畢竟還是第一次或見過幾次面的對象，她也露出有些為難的臉色，最後還是不敵不斷的請求只好答應。

經紀人見狀馬上上前制止，頌樂則是笑說沒關係，但在場的粉絲們認為這個行為相當踰矩，紛紛上網向公司抗議。MAMAMOO所屬經紀公司RBW娛樂過2天也在官方CAFE宣布「禁止在簽名會上和成員們肢體接觸，絕對不能碰成員們的頭和臉，抱抱要求也請自制」，而該名要求「鼻子碰下巴」的粉絲也已經被禁止參加任何音樂節目錄影和簽名會。

▲該粉絲事後也在推特上發致歉文。（圖／翻攝自推特）

▲該粉絲事後也在推特上發致歉文。（圖／翻攝自推特）

事實上，許多網友認為該粉絲會突然要求鼻子碰下巴，可能是因為成員玟星曾在2016年12月10日迷你見面會中，先抬起頌樂的下巴後用鼻子去碰，可愛的互動當時也引起熱烈討論，但畢竟她們是認識許久又相知相惜的成員、朋友關係，粉絲在簽名會上要求這樣的肢體接觸的確不妥當。

▲玟星曾用鼻子碰頌樂下巴。（圖／翻攝自__solar_eclipse推特）

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