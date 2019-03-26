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《威基基2》魯蛇三人幫被流星砸衰慘！D.O.情敵放飛自我搞笑

記者吳孟庭／綜合報導

溫暖催淚的韓劇《如此耀眼》完結，接檔戲是風格迥然不同的爆笑喜劇《加油吧威基基2》，描述6個一事無成卻志向遠大的年輕人，為了阻止民宿倒閉，發生許多無理頭又熱血的故事。而除了第一季的李伊庚之外全都換新血，而且有在追韓劇的肯定對他們不陌生。

▲《加油吧威基基2》劇照。（圖／KKTV提供）

▲《加油吧威基基2》除了倒楣鬼李伊庚（左一）全都換人演。（圖／KKTV提供）

第二季還留在民宿的只有李伊庚，他依舊飾演跑龍套替身演員李俊基，為了重建民宿將高中同學們拉下水。被找來投資民宿的苦主一號，就是金善浩飾演的車宇植，他為了成功拖欠民宿，犧牲小我勾引房東太太；苦主二號是新人演員申譞洙飾演的國奇峰，頭腦簡單四肢發達，也鬧出不少笑話，而他們第一集就被百年一見的流星砸，衰到不能再衰。

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有在追韓劇的劇迷，對新加入的角色應該不陌生，金善浩在《百日的郎君》裡面暗戀女主角洪心，戲份吃重，可說是D.O.的情敵，但在新戲卻丟到偶包，放飛自我搞笑；申譞洙在國民婆媽劇《黃金的光輝人生》、《君主－假面的主人》、《青春時代2》等都有演出。

▲《加油吧威基基2》劇照。（圖／KKTV提供）

▲金善浩（中）與申譞洙（右）在劇中飾演李伊庚（左）高中同學。（圖／KKTV提供）

《威基基2》第二季的女角們更不用說，安昭熙曾是Wonder Girls成員，現在主攻演戲，曾在電影《屍速列車》飾演棒球隊女高生；童星出身的文佳煐，上一部作品是《偉大的誘惑者》，在《嫉妒的化身》、《名不虛傳》等劇都有她的身影；另一女演員金叡園則演出過《奇怪的搭檔》、《卞赫的愛情》等劇。

《加油吧威基基2》昨（26）晚首播創下2.1%的好成績，幾乎快追平上一季的最高收視。網友也首播中找到第一季的彩蛋，其中房東帶租客參觀房子時，牆上有第一季演員的照片，還出現第一季的OST。劇情也交代了粉絲們最關心的第一季成員的去向，除了俊基之外其他人似乎發展得很好，讓網友笑說：「這樣圓也很好啦，很符合俊基倒霉鬼的人物設定。」《加油吧威基基2》KKTV於3/26起每週二、週三中午12點更新最新集數。

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加油吧威基基2, 李伊庚, 金善浩, 申譞洙, 文佳煐, 安昭熙, 金叡園

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