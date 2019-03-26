快訊／南韓國軍巴士車禍「窗戶都破了」　聖圭、姜河那送醫！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓國軍音樂劇演員的車輛驚傳車禍，上面載有多名演員與工作人員的巴士經撞擊，連玻璃窗都碎裂，車上證實載著男團INFINITE成員聖圭與男演員姜河那，軍方表示已經將車上人員都移送醫院，雙方經紀公司也向粉絲傳來消息。

▲載著INFINITE聖圭、姜河那的巴士傳出車禍。（圖／翻攝自姜河那IG、INFINITE臉書）

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南韓的國軍音樂劇《新興武官學校（신흥무관학교）》稍早傳出在準備去表演場的路上，於首爾新沙洞一帶發生車禍事故，雖然沒有指出嚴重性，但據報導，巴士的玻璃窗都震碎，顯見衝擊力道不小，而車上正載著準備演出的聖圭、姜河那與音樂劇男演員高恩星（暫譯，고은성）等人。

不過軍方隨即發表官方立場表示，「並不是太大的事故，人員只有輕微受傷，但為了確保演員的健康狀態，已移送醫院，現在演員都正在進行檢查，所幸沒有人特別受到重傷。」不過因為意外事故，也宣布今晚的音樂劇取消演出。

聖圭所屬woollim經紀公司也發表聲明指出，收到從軍方與音樂劇單位聯絡而得知車禍消息，現在已確認聖圭沒有健康上的異常；姜河那公司也說明本人沒有太嚴重的受傷程度，但怕有後遺症，正在接受健康上的檢查。

《新興武官學校》是講述韓國抗日獨立戰爭期間，真實存在的新興武官學校內發生的故事。音樂劇還有池昌旭、2AM出身的趙權、SHINee溫流等人一同演出。