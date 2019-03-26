蔡依林BLACKPINK老師編舞！　台正妹赴韓當2年練習生發片了

▲王欣晨（Amanda）新歌MV找韓團編舞老師。（圖／歆動音樂）

記者盧薇淩／台北報導

歌壇新人王欣晨（Amanda）甫發行首張概念Mini Album《UTOPIA夢托邦》，曾在韓國擔任練習生2年的她，新歌《New Day》MV剛釋出，這首歌是全韓文演唱歌曲，也可說是Amanda苦學2年所交出的成績單。而這首歌不惜重本，請到少女時代、BIGBANG等韓國夯團導演團隊掌鏡，更力邀蔡依林（Jolin）、BLACKPINK御用的紐西蘭籍舞蹈老師Kiel老師編舞，陣容堅強。

《New Day》雖是第二波主打歌，卻是王欣晨個人首支MV處女作。更令她驚喜的是，拍攝時適逢她18歲生日，導演團隊突然端出生日蛋糕，共40餘人為她慶生，讓她非常驚喜，至於許了什麼願？她淘氣回覆：「說出來就不準了呦！」

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▲王欣晨拍攝空擋慶生 。（圖／歆動音樂）

《New Day》MV找了一隻可愛貓咪演出，不過小時候被貓跳起來抓傷的Amanda，自此看到貓都會害怕，這次拍攝的貓咪，在她手拿火燒玫瑰時，突然沒來由跳到她手上，讓王欣晨整個嚇到大叫，貓咪也嚇到彈開，形成「互嚇」的對峙局面。

此外，拍攝時，首爾是零下10度的嚴冬，造型服都很薄，讓她凍到牙齒打顫，只有在鏡頭前方還能感受到暖氣，跳舞跳到旁邊去時，冰冷的滋味由腳底直接竄上腦門，讓她皮皮挫直抖，苦笑自己成了「急凍人」，她只能靠一直跳舞另類「取暖」。