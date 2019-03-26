都已經39歲了！孔劉購物戰利品向粉絲炫耀　保全噗哧笑出乃

記者吳孟庭／綜合報導

男神孔劉私底下個性親民，喜歡跟粉絲互動，最近網路又有一段關於他與粉絲的對話讓人會心一笑，原來是他購物後，和粉絲炫耀戰利品，甚至高舉著購物袋以此證明，粉絲看了留言笑稱都已經39歲了、好幼稚，連旁邊的保全看到都噗哧，十分可愛。

▲▼粉絲捕捉到孔劉購物後炫耀戰利品。（圖／翻攝自DC꽁갤）

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最近在南韓一個孔劉的粉絲論壇「DC꽁갤」浮出一段影片，是孔劉結束一場公開活動，搭車移動時去購物了一下，被拍到拿著白色紙袋準備上車的他，聽到遠處有粉絲對他大喊：「買了什麼？」

大部分的明星不一定會搭理粉絲，但此時孔劉轉身走向車頭，高舉著新購入的戰利品對粉絲說：「買了蠟燭！蠟燭！」向粉絲炫耀的模樣太可愛，連身旁的工作人員與保全看了都莞爾噗哧笑出來，粉絲也是充滿愛意留言，「都41歲了（韓國年紀），好幼稚、好可愛」。

▲孔劉向粉絲炫耀，連保全都噗哧笑出乃。（圖／翻攝自DC꽁갤）

其實這段影片已經是2017年3月底，孔劉當天在首爾出席代言服飾品牌的活動，當時韓劇《鬼怪》才終播不久，他一現身立馬癱瘓附近交通，但走上人生高峰的他依舊十分親切，還會和粉絲互動對答。而目前他已沉潛2年，正拍攝電影《徐福（暫譯）》與《82年生的金智英》回歸大銀幕。

▲孔劉當天是參加品牌代言活動，結束後才去購物。（圖／CFP）