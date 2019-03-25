車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣偶像車銀優有著有如漫畫男主角般的俊美外型，因此有著「撕漫男」的稱號。不過去年10月他因演出戲劇《我的ID是江南美人》人氣更上層樓，活動不斷下卻被拍到臉上都是痘痘、粉刺的照片，讓粉絲很心疼，車銀優更為此淚灑演唱會。

▲車銀優是著名的「臉蛋天才」。（圖／翻攝自推特）

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車銀優在《我的ID是江南美人》飾演大學校草都慶錫，人氣瞬間飆漲，戲劇殺青後，行程依舊排得滿滿滿。他在去年10月出席首爾時尚週，就被拍到臉上凹凸不平，有如「月球表面」照片。車銀優過去曾素顏出演《叢林法則》，牛奶肌膚惹來眾人稱羨，肌膚出狀況也在當時引起不小的討論。

▲車銀優去年被拍下滿臉爛痘的照片。（圖／翻攝自韓網）

兩個月後，車銀優才在演唱會上揭開當時爛臉的真相，原來除了行程滿檔無法休息外，當時因為所屬經紀公司Fantagio發生「代表被炒」的事件，內部人事大震盪，導致藝人能否正常活動都成了未知數。車銀優坦言，在這樣的多重壓力下，讓他肌膚出了問題。

▲車銀優曾經在節目上素顏，皮膚光滑無瑕疵。（圖／翻攝自SBS）

車銀優淚崩表示：「當時有很多指責我外貌的評論，對於我身為藝人卻沒有做好自我管理，感到非常抱歉。」雖然已經是去年12月的事情，但近來該事件又再度於南韓知名論壇「the qoo」被提起，讓不少粉絲以外的網友也心疼地說：「當個偶像連痘痘都不能長了？」、「車銀優都會收到批評外貌的惡帖，那其他人該怎麼辦呢？」