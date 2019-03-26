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BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

記者許皓婷／綜合報導

南韓人氣女團「BLACKPINK」要回歸啦！該團由Jennie、Jisoo、Rosé與Lisa4位成員組成，公司YG娛樂宣布在4月5日將會正式回歸，更首度曝光宣傳海報，以強烈的紅色為背景，並透露此次的主打歌名《KILL THIS LOVE》，讓大票歌迷期待不已。

▲BLACKPINK回歸。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK、Jennie、Lisa）

▲BLACKPINK4月5日回歸。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）

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YG宣布BLACKPINK將回歸，於4月5日發行全新作品《KILL THIS LOVE》，並先釋出Lisa、Jennie版本的宣傳海報，只見原本留著一頭及腰長金髮的Lisa，在這次的回歸中，將頭髮一口氣剪短到肩下位置，而一向以深色長髮亮相的Jennie，這次更特地染了一頭金髮，配上大波浪，整體造型更添加幾分冶豔。

▲BLACKPINK回歸。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK、Jennie、Lisa）

▲Lisa、Jennie版宣傳海報，新髮型曝光。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK）

▲BLACKPINK回歸。（圖／翻攝自IG／BLACKPINK、Jennie、Lisa）

▲Lisa、Jennie原本髮型。（圖／翻攝自IG／Jennie、Lisa）

事實上，BLACKPINK2016年出道後，不到短短3年就累積超高人氣，更唱紅了《DDU-DU DDU-DU》、《Boombayah》等夯曲，但繼2018年發行迷你專輯《Square Up》後，除了期間Jennie的個人單曲《SOLO》之外，團體是睽違9個月再度合體回歸，也讓外界格外期待。

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關鍵字

BLACKPINK, 回歸, Jennie, Jisoo, Rosé, Lisa

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