鄭俊英8年前就「只要聊天就炫耀和女人睡」　網紅爆：他病態又淫亂！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英是勝利「老司機群組」中一員，更因涉嫌偷拍性愛影片，還傳給友人炫耀戰績，在21日遭綁上警繩移送，成為整起事件中首名確認罪嫌的藝人。過去曾和他一起演出綜藝節目《臉讚時代5》的網紅姜赫敏（音譯）更爆料，他過去就是一個「只要聊天就要提女人」的輕浮男子。

▲鄭俊英罪嫌已確立。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

姜赫敏曾在2011年與鄭俊英一起演出綜藝節目《臉讚時代5》，如今是南韓知名網紅。在25日上傳影片，提到鄭俊英時，直言對他的印象就是「沉迷於和女人發生性關係」，私生活相當病態且淫亂的人。

▲網紅姜赫敏爆料，鄭俊英從以前就喜歡炫耀和女人上床。（圖／翻攝自YouTube）

姜赫敏說，當時就不是很喜歡鄭俊英，「我們一起錄影的時候，那位哥哥（指鄭俊英）經常說的話就是『昨天又喝酒了』、『昨天又和某某某睡了』，也經常喝了酒後直接來錄影。」家裡有姊姊的姜赫敏喜歡也不能接受這樣話題，所以一直都和鄭俊英保持距離。

▲鄭俊英在正式出道前，曾在2011年參加綜藝節目《臉讚時代5》。（圖／翻攝自YouTube）

姜赫敏當時還勸了不少同節目的女生嘉賓要小心鄭俊英。也曾有朋友被鄭俊英帥氣的外表所騙，向姜赫敏表示透露想認識對方，也通通被他以「那哥哥絕對不行」、「只有那哥哥不能介紹」給擋了下來。

▲網紅姜赫敏爆料，鄭俊英從以前就喜歡炫耀和女人上床。（圖／翻攝自YouTube）

鄭俊英21日遭拘押隔天接受了9小時的調查，繳交手機證物時總共交出了3支手機，分別為廣為人知的黃金手機、最近有在使用的手機，但最後一支手機卻是被恢復成原廠設定狀態。警察認為該支手機可能有關鍵性的證據，試圖想要將資料全部復原時卻失敗了，未來偵訊時也會針對他格式化手機的動機調查。

▲鄭俊英罪嫌已確立。（圖／CFP）