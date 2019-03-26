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小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團2NE1前隊長CL已經將近3年沒發片，最近更是幾乎消失在演藝圈，最近有網友發現，小賈斯汀（Justin Bieber）在2016年發行過的夯曲《Let Me Love You》，居然CL有演唱過完整版本，粉絲高度懷疑這首歌本來是要給CL唱，直呼錯過這首好歌都是YG娛樂公司的錯！

▲小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出。（圖／翻攝自Justin Bieber、CL臉書）

▲小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？（圖／翻攝自Justin Bieber、CL臉書）

最近一名曾跟小賈與CL合作過的韓裔美籍製作人Brian Lee，在自身IG公開一段影片，畫面內有聽到一段背景音樂是DJ Snake與小賈合作的《Let Me Love You》，雖然開頭的歌詞完全不一樣，然而副歌一樣是「Don't you give up nanana」，而且主旋律跟節奏也非常類似。

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還有一個最大不同，流出的版本中，歌聲是一位女主唱的聲音，耳朵敏感的粉絲早就認出是CL的歌喉，而Brian也的確標註了CL的IG帳號，證實就是她錄過的。而整段音樂從編曲到歌詞非常完整，應該是幾乎已經完成的歌曲。

▲小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出。（圖／翻攝自IG）

▲Brian Lee流出CL演唱版本，並標註CL的IG。（圖／翻攝自IG）

雖然流出的音樂只有1分鐘，但是已讓CL粉絲非常懷念她的歌聲。尤其CL是2014年底宣布進軍美國，簽給小賈斯汀的經紀人Scooter Braun，隔年就認識DJ Snake，粉絲認為她應該是在小賈在2016年底發行《Let Me Love You》之前，就已經錄好了音源，大呼CL太可惜。

雖然DJ Snake曾提過《Let Me Love You》有發給不同歌手錄過音，讓他可以選擇最好的那一個。不過CL進軍美國後，只發行過《HELLO BITCHES》和《LIFTED》兩首英文歌，她曾暗示這些年其實有寫過、錄過非常多歌曲，甚至還有拍好的MV都沒有釋出。現在粉絲又得知CL錯過了夯曲，讓不少人開始指責YG娛樂，認為公司浪費了她的才華。

▼CL演唱《Let Me Love You》版本流出。（影片來源：Twitter SUPERGZB）

▼小賈斯汀發行的《Let Me Love You》版本。（影片來源：YouTube DJ Snake）

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CL, 小賈斯汀, Justin Bieber, 日韓風

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