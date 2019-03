小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱？1分鐘錄音版意外流出

記者吳孟庭/綜合報導

南韓女團2NE1前隊長CL已經將近3年沒發片,最近更是幾乎消失在演藝圈,最近有網友發現,小賈斯汀(Justin Bieber)在2016年發行過的夯曲《Let Me Love You》,居然CL有演唱過完整版本,粉絲高度懷疑這首歌本來是要給CL唱,直呼錯過這首好歌都是YG娛樂公司的錯!

▲小賈《Let Me Love You》本來是給CL唱?(圖/翻攝自Justin Bieber、CL臉書)

最近一名曾跟小賈與CL合作過的韓裔美籍製作人Brian Lee,在自身IG公開一段影片,畫面內有聽到一段背景音樂是DJ Snake與小賈合作的《Let Me Love You》,雖然開頭的歌詞完全不一樣,然而副歌一樣是「Don't you give up nanana」,而且主旋律跟節奏也非常類似。

還有一個最大不同,流出的版本中,歌聲是一位女主唱的聲音,耳朵敏感的粉絲早就認出是CL的歌喉,而Brian也的確標註了CL的IG帳號,證實就是她錄過的。而整段音樂從編曲到歌詞非常完整,應該是幾乎已經完成的歌曲。

▲Brian Lee流出CL演唱版本,並標註CL的IG。(圖/翻攝自IG)

雖然流出的音樂只有1分鐘,但是已讓CL粉絲非常懷念她的歌聲。尤其CL是2014年底宣布進軍美國,簽給小賈斯汀的經紀人Scooter Braun,隔年就認識DJ Snake,粉絲認為她應該是在小賈在2016年底發行《Let Me Love You》之前,就已經錄好了音源,大呼CL太可惜。

雖然DJ Snake曾提過《Let Me Love You》有發給不同歌手錄過音,讓他可以選擇最好的那一個。不過CL進軍美國後,只發行過《HELLO BITCHES》和《LIFTED》兩首英文歌,她曾暗示這些年其實有寫過、錄過非常多歌曲,甚至還有拍好的MV都沒有釋出。現在粉絲又得知CL錯過了夯曲,讓不少人開始指責YG娛樂,認為公司浪費了她的才華。

▼CL演唱《Let Me Love You》版本流出。(影片來源:Twitter SUPERGZB)

HOLD TF UP-

brian lee who's both working for justin and CL posted this on his ig story. it is CL's own version of LET ME LOVE YOU which justin released in 2016. CL and DJ Snake met in 2015. is LMLY supposed to be CL's song??? a sample? a part 2? IM SO CONFUSED AND HIGHKEY MAD RN pic.twitter.com/3j0vdG6q4a