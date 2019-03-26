善美「下定決心增重」真的胖了8公斤　「鳥仔腳→蜜大腿」性感UP

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女歌手善美個性可愛、四次元，跳起舞來卻相當性感，反轉魅力擄獲許多歌迷的心。有雙大長腿的她，近來在北美巡迴時卻被發現「好像變胖了？」對此她也正面回應，的確刻意增胖了8公斤。

▲善美為了演唱會，刻意增重到49公斤。（圖／翻攝自善美IG）

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其實善美是不易吃胖的體質，有時工作忙起來，身高166公分的她體重甚至會掉到41公斤。一直以來也有批評善美「過瘦」的聲音，甚至質疑她的健康狀況。善美曾經在發文表示：「知道大家都很擔心我的身材，我也知道看起來很瘦。但我真的沒事，之後也會稍微增加體重，多吃多運動，所以拜託請不要再提到我過瘦或擔心我身材了，拜託。」

▲善美為了演唱會，刻意增重到49公斤。（圖／翻攝自善美IG）

善美從三月初開始展開北美巡迴，她為了這次海外巡演，下定決心要增重到49公斤。但增加體重並不代表可以不忌口狂吃，善美透過計畫性一日多餐的方式，加上做有氧運動增加肌肉量，讓自己再不囤積脂肪的情況下，體重也能順利上升。

▲善美增重到49公斤，肌肉線條更好看了。（圖／翻攝自善美IG）

如今善美的身材更有線條，她也表示，過去穿來太鬆的褲子，現在也變成合身、好看。尤其過去的「鳥仔腳」如今也成為線條完美的「蜜大腿」，粉絲們也紛紛表示，增重後的善美一樣美麗，而且看起來更健康也更性感了。

▲善美增重到49公斤，肌肉線條更好看了。（圖／翻攝自善美IG）