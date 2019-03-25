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潤娥「臉僵崩壞照」元兇是這個　貼太妍曬無濾鏡美照⋯粉：真相了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓女團少女時代成員潤娥（允兒）長相甜美氣質，跨足樂壇、戲劇和綜藝圈，演藝事業多元發展。她近來登上韓綜《我家的熊孩子》，影片臉蛋卻被指看起來有些僵硬，因而登上熱搜。潤娥則在IG放上與太妍的無濾鏡合照，親自打破謠言。

▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

▲潤娥28歲依舊維持少女般甜美外型。（圖／翻攝自潤娥Instagram）

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潤娥以特別MC的身份登上韓綜《我家的熊孩子》的預告，這也是她時隔約一年時間，再度參與該節目。近來預告畫面出爐，提到自己是「門面擔當」，通常是指在團中顏值較高的成員。然而，這段預告曝光後，關鍵字「林允兒的臉」卻登上微博熱搜榜，同時間超過30萬人狂搜。

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

網址指出，潤娥在影片中臉部被指略為僵硬，法令紋也微微冒出，甚至引來網友批評，「就是僵了啊，說句實話都要被說酸」，更讓「進廠維修」傳聞四起，連韓媒都跟進報導。微博上也傳經紀公司SM娛樂對此回應「只是因為節目組使用的紅色燈光的問題」，但實際上，韓媒原意只是推測「是因為燈光的關係」。

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

▲潤娥以特別MC身份登上韓綜《我家的熊孩子》。（圖／翻攝自秒拍）

但潤娥自己倒是用自身行動打破了傳言，她在IG上傳與少女時代隊長太妍的合照，為展開個人演唱會的好姐妹加油。潤娥寫道：「太妍演唱會，也很想念SONE。」除了用無濾鏡照片證明美貌依舊，也讓粉絲感動留言道：「永遠的少女時代！」

▲▼潤娥上傳與太妍的合照。（圖／翻攝自潤娥IG）

▲潤娥上傳與太妍的合照，儘管沒使用濾鏡依然美麗。（圖／翻攝自潤娥IG）

潤娥也在24日播出的《我家的熊孩子》中講述了少女時代的友誼，「因為我有成員們了，所以從沒想過要多去交朋友。我們一起做著相同的事情，有相同的感受，所以每次出去都會感覺『除了成員們沒有別人了。 ​」

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