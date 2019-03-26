姜丹尼爾「手機號碼換了」爆失聯！　知情人：他和Wanna One都沒聯絡了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星姜丹尼爾在一月結束團體Wanna One活動後，本是最被看好個人活動的成員，卻意外爆發合約糾紛，他也已向所屬經紀公司LM娛樂提出解約。已經快兩個月沒有公開活動的姜丹尼爾，26日被爆不僅更換了手機號碼，也沒有和包括Wanna One成員們在內的藝人好友們有任何聯繫。

▲姜丹尼爾已經向經紀公司提出解約。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

據南韓《日刊體育》獨家報導，姜丹尼爾最近換了手機號碼，並突然與包括Wanna One成員們在內等，身邊所有原本親近的藝人朋友都斷了聯繫。演藝界相關人士表示：「據我所知，姜丹尼爾在經紀公司的問題尚未解決的情況下，不希望自己的事情被訛傳或被誤傳，從中又再引發其他傳聞。」

請繼續往下閱讀...

▲姜丹尼爾已經向經紀公司提出解約。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

該相關人士表示，姜丹尼爾因此自然而然的就不再與周圍的熟人聯繫，一切都透過律師對外處理，「他對自己的情況避而不談」，也強調「直到和經紀公司的問題解決前，都會是這樣的情況。」而姜丹尼爾也己經搬出公司為他準備的宿舍。

▲姜丹尼爾已經向經紀公司提出解約。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG）

LM娛樂也在26日對姜丹尼爾提出解除合約一事表示，收到多個律師傳來「沒有收到合約金」的訊息，而這並非事實。此外也強調：「本公司絕對沒有將姜丹尼爾合約的各項權利轉讓給第三方。為了解開誤會並達到協議，我們多次希望能與姜丹尼爾的多名法律代理人進行協商，但姜丹尼爾方便已經數次更改協商的代理人並推翻立場。」而目前雙方已走上法律途徑，要完美解決看來還需要一些時間。