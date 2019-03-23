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尼克天橋激吻Ashly！　突吐真心話「我不喜歡妳了」逆轉結局閃爆

記者劉宜庭／綜合報導

Ashly是來自香港的YouTuber，和「這群人」尼克交往多年，日前在信義區街頭接受男友求婚，即將邁入人生下一個階段。小倆口平時常大方分享私下交往點滴，近來，2人輪番在外頭，大聲說出彼此的心裡話，逗趣又甜蜜的互動，讓網友嘴角失守的同時也不禁大喊「太閃啦！」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克、Ashly輪番吐露真心話。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

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最新推出的影片中，尼克率先站上天橋階梯，對著樓下的未婚妻Ashly，大聲吶喊出真心話，沒想到第一個內容，竟是和床事有關：「陳君原（Ashly本名）小姐，我半夜睡不著覺，想要看A片！不要一直叫我回去陪你睡覺，不要打擾我！」Ashly聽完後，先是害羞地觀察周圍有沒有路人經過，接著回喊，「去火可以找我啊！」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克坦言，半夜睡不著時想要看A片「簡單解決」。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

尼克一度動搖、被撩到，不過他接著繼續說，「我不想要半夜睡不著覺，已經很累了，還要做床上運動，我想要自己簡單解決，拜託了！」至於第二件事，他無奈提到，「你每次問我，你有多漂亮？10分漂亮有幾分？我說8分、9分，你就會說『那還有1分、2分去哪了？』」然而，當他回答10分，Ashly又會說，「你以前都說13分的。」為此崩潰大喊，「你到底想要我怎樣！？」不過，他下秒也不忘嘴甜誇讚：「在我心中，你是最漂亮的！」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克崩潰。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

「我們交往的期間，我脾氣不好，但我有改，越來越像一個完美的男人，你會跟我在一起，就是你賺到啦！」說到這，尼克自己也忍不住笑了出來，接著表示：「所以，我希望，以後我在家中的地位，至少比狗還要高，就一天就好，好好的服侍我。」最後，他突然提到，「我發現，我不喜歡你了。」正當Ashly面露驚訝表情，他下秒逆轉結局甜蜜告白，「因為我愛你！我們往後還會相處更長更遠，跟著我一起度過吧！」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克突說「我不喜歡你了」，結果下秒反轉「因為我愛你！」（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

輪到Ashly說出心裡話，她第一個想到的，就是要尼克不要再偷喝她的珍珠奶茶了，「當我說我要喝大杯的時候，就是要喝大杯，你想要喝，自己去買一杯吧！」接著，她也反擊提到，先前尼克拍片曾說，家中事務都交給對方就好，沒想到尼克後來又會抱怨，「家務都是我在做。」她表示，「當你在抱怨的時候，我就趕緊去倒垃圾、洗衣服，你又會說『家務都交給你去做就好了』，當我再交給你的時候，你又抱怨說家務都你在做。」面對男方一連串反覆說詞，她也崩潰大罵：「你到底想怎樣！？」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲Ashly反擊。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

然而，Ashly下秒話鋒一轉，感性稱讚尼克「真的有改」，「比起現在，你以前真的超討厭的，但是你有讓我看到你的改變、你的真心，我愛你！」最後，尼克抱著愛犬，衝上天橋激吻Ashly，甜蜜畫面閃瞎眾人，也讓擔任剪接師的尼克妹忍不住開玩笑虧，「我真的快受不了這對情侶了。」

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克&ASHLY）

▲尼克天橋激吻Ashly。（圖／翻攝自YouTube／尼克＆ASHLY）

▼尼克、Ashly輪番吐露真心話。（影片／取自YouTube／尼克＆ASHLY，如遭刪除請見諒。）

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