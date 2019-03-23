《一日系列》新學姊出爐！　國手周天成親姊「撞臉TWICE女星」網友戀愛了

記者劉宜庭／綜合報導

網路綜藝節目《木曜4超玩》，因每期話題充滿爆點，深受大票觀眾喜愛。最近，邰智源主持的「一日系列」，又挖掘了一名新的「學姊」，對方是台灣羽球國手周天成的親姊Helen，頂著俏麗短髮的可愛模樣，不但成為眾人目光焦點，更被網友指神似南韓女團TWICE的成員SANA，在網路上意外引發一陣熱議。

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▲邰智源隨著節目前往國家運動訓練中心，體驗羽球選手的訓練行程。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）

在21日推出最新一集《一日系列》中，邰智源跟隨節目前往國家運動訓練中心，在台灣知名羽球國手周天成的帶領之下，親自體驗羽球選手每日的訓練行程，包括熱身、多球、收操、體能等訓練，經過一整天的鍛鍊，他最後累癱倒地，還忍不住打起盹，深刻感受到選手們平時的辛苦。

▲邰智源體驗「一日周天成」累翻。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）



引人注意的是，錄影一開始，眼尖的邰智源，注意到附近出現正妹，立刻點名CUE了對方，引來一旁的製作人陳百祥笑說，「算是今天的學姊啦。」後來才知道，原來該名女子名為Helen，是國手周天成的親姊姊，這時邰智源立刻抱住周天成示好喊，「大哥～。」幽默舉動笑翻眾人。

▲一得知Helen是國手周天成親姊，邰智源立刻上前喊「大哥」。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）

▲新「學姊」Helen外型甜美，迷倒大票網友。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）



另外，節目還特別安排讓邰智源和周天成PK打羽毛球，在雙方都拿著「正常羽球拍」的情況下，邰智源以1比5慘輸，接著還搞笑要求周天成拿著網球拍、兵乓球應戰，結果自己仍然慘敗，直到對方使用平底鍋、巨大羽球拍上場，邰哥才終於獲勝，一連串無厘頭對打過程笑翻全場。

最後，陳百祥幽默詢問周天成，「請問，根據邰哥一整天的表現下來，你覺得邰哥、邰選手，有沒有辦法當你姊姊的男朋友？」周天成則笑回：「可能…欸…有點困難。」護姊舉動笑翻眾人，節目在網路播出後，也引來大票觀眾留言驚呼，「這學姊真的棒，求周姊姊IG」、「姊姊太可愛了，出道了啊～」，甚至有網友形容，Helen外貌神似韓女團TWICE的成員SANA，也有人指出她和GFRIEND的Eunha（銀河）有些相像，意外掀起一陣熱議。

▲Helen被指神似SANA（左）和Eunha（右）。（圖／翻攝自TWICE Instagram、資料照／記者張一中攝）





▲Helen掀起網友熱議。（圖／翻攝自YouTube／木曜4超玩）